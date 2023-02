Une docusérie sur «Les stagiaires» en journalisme de Radio-Canada

Six aspirant.e.s journalistes vont vivre la frénésie de la salle des nouvelles de Radio-Canada dans la docusérie Les stagiaires, qui prendra l’antenne d’ICI RDI durant la saison télévisuelle 2023-2024. Ces recrues auront la chance de profiter des conseils de Marie-Maude Denis, journaliste chevronnée bien connue du grand public entre autres pour être à la barre de l’émission Enquête depuis 2015.

Durant les huit épisodes des Stagiaires, les six participant.e.s feront face à des défis en lien avec la pratique journalistique sur le terrain et devront travailler en commun sur un projet d’envergure, tout en ayant l’appui de journalistes mentors.

Contrairement au principe des téléréalités, la docusérie ne sera pas ponctuée d’éliminations. Elle ne culminera pas non plus avec l’élection d’un.e gagnant.e qui raflera un grand prix. Toutefois, les recrues qui auront fait leurs preuves seront invitées à rejoindre les rangs du service de l’information de Radio-Canada en faisant un stage rémunéré ou en réalisant leur propre reportage, que ce soit au pays ou à l’étranger.

Produite par Pamplemousse Média, boîte dont France Beaudoin est présidente et productrice exécutive, Les stagiaires permettra aux téléspectateur.trice.s de suivre le parcours des recrues, mais aussi de voir ce qui se passe dans la salle des nouvelles de Radio-Canada et de se familiariser avec les défis du métier de journaliste. Parmi ceux-ci, on compte les contraintes de temps imposées par les heures de tombée, les problèmes de tournage, les disponibilités des intervenant.e.s et, bien sûr, la cruciale vérification des faits.

Les aspirant.e.s journalistes de partout au pays qui sont intéressé.e.s par l’expérience sont invité.e.s à soumettre leur candidature sur le site radio-canada.ca/lesstagiaires avant le 1er mars. S’il faut avoir au moins 18 ans, aucune limite d’âge n’est imposée. Les personnes de tous les horizons peuvent s’inscrire, qu’elles soient ou non diplômées en journalisme, tant qu’elles sont intéressées par le métier.

Des candidat.e.s seront d’abord choisi.e.s pour participer au camp de sélection, qui sera lui-même filmé et qui aura lieu durant une fin de semaine, en mars. Au terme de ce week-end, six recrues seront triées sur le volet pour participer à l’expérience, dont les tournages sont prévus en mai et en juin.