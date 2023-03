Ciné-rencontres interculturelles: créer des ponts par le cinéma

Les Ciné-rencontres interculturelles reviennent ce mois-ci pour une deuxième édition. Ciné-Quartier propose ainsi aux Montréalais d’aborder les enjeux de racisme et d’inclusion à travers des projections cinématographiques.

«On veut présenter des films pour sensibiliser la population montréalaise aux différents enjeux que vivent les populations issues de la diversité», résume la directrice générale de Ciné-Quartier, Diya Angeli, qui organise l’événement en partenariat avec la Semaine d’actions contre le racisme (SACR).

Jusqu’au 3 avril, des projections de long-métrage de fiction et documentaires auront lieu à Verdun, Villeray, et sur Le Plateau-Mont-Royal, entre autres. La programmation inclut des films québécois, dont Chien Blanc d’Anaïs-Barbeau-Lavalette, et Respire d’Onur Karaman, ainsi que des films internationaux comme Aucun Ours, dernier du film du cinéaste iranien Jafar Panahi primé à la Berlinale et à Cannes.

«Le cinéma est un médium qui facilite la prise de conscience et la communication», explique Mme Angeli. Racisme, inclusion, intégration; les sujets abordés sont multiples pour créer des ponts entre les nouveaux arrivants et la société d’accueil, poursuit-elle.

Ciné-Quartier espère ainsi susciter des émotions par le cinéma et les canaliser en actions, notamment dans le cadre de discussions avec les cinéastes après les projections.