Deux nouvelles saisons pour «LOL: Qui rira le dernier?»

Pas une, mais deux nouvelles saisons sont annoncées aujourd’hui pour la version québécoise de LOL: Qui rira le dernier?.

Patrick Huard sera de retour à l’animation et l’émission sera disponible exclusivement sur Prime Video dans 240 pays et territoires à travers le monde.

«Ça me ramène à mon adolescence, à cette adrénaline de provoquer un rire dans l’unique but d’avoir du fun! Depuis des semaines les gens m’en parlent partout… en riant. Et ça, ça me rend heureux, soutient Patrick Huard par voie de communiqué. C’est pour ces raisons que ça n’a pas été difficile de me convaincre d’animer les saisons 2 et 3. Sans compter le plaisir de trouver des idées pour torturer les participants encore plus!»

Observé.e.s par des dizaines de caméras pendant six heures, les participant.e.s doivent faire rire leurs adversaires, mais en évitant de rire à leur tour. La première saison mettait en vedette les humoristes Marie-Lyne Joncas, Rachid Badouri, Yves P. Pelletier, Arnaud Soly, Christine Morency, Laurent Paquin, Richardson Zéphir, Virginie Fortin et Mathieu Dufour ainsi que la comédienne Édith Cochrane.

La production promet que les prochaines saisons regrouperont «encore de grosses pointures de l’humour et de jeunes talents qui feront appel à différents styles d’humour et à beaucoup de créativité pour tenter de faire flancher les participants et ainsi gagner le gros lot», peut-on lire dans le communiqué.

LOL: Qui rira le dernier? est une adaptation d’une émission japonaise d’Amazon Original nommée Documental et qui a engendré des versions au Canada, au Mexique, en Australie, en Allemagne, en Italie, en France, en Inde et en Espagne.