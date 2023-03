Jean-Thomas Jobin se retire de «Survivor»

La première saison de Survivor Québec n’est pas encore commencée qu’on a déjà droit à une surprenante élimination. Jean-Thomas Jobin, lui-même un grand fan du format international de l’émission, a pris la décision de se retirer de l’animation de Survivor Québec en prolongation.

Bell Média en a fait l’annonce par voie de communiqué jeudi après-midi, dévoilant du même coup que c’est finalement Benoît Gagnon qui sera à la barre de cette émission qui suivra Survivor Québec tous les dimanches soirs à compter de ce week-end.

Jean-Thomas Jobin, qui est également collaborateur au contenu pour Survivor Québec, a expliqué sa décision par voie de communiqué, affirmant avoir vécu une «belle aventure unique», mais être trop au courant du jeu. Il faut savoir que les tournages sont complétés; il connaît donc le déroulement de l’ensemble de la saison, l’ordre des éliminations ainsi que le parcours de chaque joueur.euse.s.

«Une émission de ce genre doit servir à analyser l’action sur le terrain, faire des suppositions sur la suite du jeu, commenter les faits et gestes de tout un chacun, rappelle l’humoriste adepte de téléréalités de stratégies. Dans la situation dans laquelle je me trouve, j’aurais eu à marcher constamment sur des œufs, chaque phrase eut été un exercice pour ne pas éveiller de soupçon sur le déroulement du jeu et assurément que ça aurait nui au côté organique de l’émission.»

C’est donc Benoît Gagnon, également un fan de Survivor, qui sera entouré des collaborateur.trice.s de Survivor Québec, soit Alexandre Despatie, Geneviève Hébert-Dumont, François Lambert, Lysandre Nadeau, Alex Perron, Guillaume Pineault et Tammy Verge, qui analyseront les moments forts de la semaine.

Jean-Thomas Jobin a toutefois tourné une vingtaine de capsules qui seront disponibles sur le site de Noovo, où l’ont peut déjà voir la première.

Survivor Québec est animée par Patrice Bélanger. L’émission sera diffusée les dimanches à 20h et du lundi au jeudi à 19h à compter du 2 avril. Survivor Québec en prolongation suivra les dimanches soirs.