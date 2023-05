Vincent-Guillaume Otis, tête d’affiche d’une nouvelle série de TVA

La vedette de District 31 Vincent-Guillaume Otis campera le rôle principal dans une nouvelle série à suspense sur les ondes de TVA.

Se déroulant sur une base militaire, Les armes suivra une enquête sur la mort «accidentelle» d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement.

Avec l’aide d’une enquêteuse militaire, un jeune officier incarné par Vincent-Guillaume Otis «tentera de découvrir ce qui s’est réellement passé, non sans soulever des secrets qui créeront des remous au sein des troupes. Plus l’enquête avance, plus sa loyauté et son engagement seront mis à mal», peut-on lire dans le communiqué annonçant la série.

Le reste de la distribution n’a pas encore été dévoilé pour cette nouvelle série produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions. On sait en revanche qu’elle sera scénarisée par Pierre-Marc Drouin, l’auteur derrière la troisième saison de Doute raisonnable.

«Comme producteurs et comme créateurs, c’est toujours intéressant de faire entrer le téléspectateur dans des univers qu’il ne connaît pas», a déclaré Fabienne Larouche.

Il faudra toutefois être patient avant de voir les premiers épisodes de cette série qui en comptera 24, puisque Les armes ne sera présentée à TVA qu’à l’automne 2024.