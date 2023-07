Le défi réno de Marie-Eve Janvier

Au printemps 2024, la chanteuse et animatrice Marie-Eve Janvier aura droit à son émission de rénovations, diffusée à Canal Vie.

Qui est la prochaine vedette à avoir droit à son émission de rénovations? Marie-Eve Janvier! Au printemps 2024, l’on pourra suivre sur Canal Vie la transformation au grand complet d’un cottage de la Rive-Sud de Montréal où la chanteuse et animatrice souhaite emménager avec sa famille.

« J’ai toujours eu le fantasme de rénover une maison, même si je connais absolument rien là-dedans », dit-elle dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la chaîne. L’ultime défi sera de convaincre sa famille, dont son conjoint, le chanteur et animateur Jean-François Breau, de s’y installer.

C’est épaulée de l’entrepreneur Joël Boileau et du designer Érik Maillé que Marie-Eve se lancera dans la rénovation de fond en comble de « sa maison de rêve »… qui a grandement besoin d’amour. Par l’entremise de ce projet réno-déco d’envergure, l’animatrice souhaite « s’accomplir davantage et prouver à ses enfants que dans la vie, tout est possible », indique un communiqué.

Réalisée par Rémy Ouellet, la série de 10 épisodes de 30 minutes est produite par Zone3. Le tournage est en cours.

