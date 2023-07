«Le temps d’un été» atteint les 500 000$ en six jours

Le film Le temps d’un été de Louise Archambault passe le cap du 500 000$ de recettes au box-office.

À l’affiche depuis seulement six jours, le long métrage de la réalisatrice du film Il pleuvait des oiseaux a donc manifestement rejoint son public. Plusieurs salles au Québec affichent d’ailleurs complet pour de nombreuses représentations, affirme par voie de communiqué la production du film.

À titre de comparaison, des films comme La cordonnière ou Le plongeur ont atteint le demi-million de recettes entre leur deuxième et troisième semaine d’exploitation en salle.

Tourné en grande partie dans le Bas-Saint-Laurent, le film est particulièrement populaire à Rimouski, où il a devancé pour le premier week-end Mission Impossible: Bilan mortel, première partie. Au box-office québécois, le film de Tom Cruise était en première place le week-end dernier avec 891 902$ et Le temps d’un été en troisième avec 249 781$.

Basé sur une idée originale et un scénario de Marie Vien (La passion d’Augustine), Le temps d’un été met en vedette Patrice Robitaille dans le rôle d’un curé menacé par la fermeture de son église à Montréal. Coup du destin (ou de la providence?), le prête hérite d’un domaine en Gaspésie et décide sans hésitation d’en faire profiter les plus démunis, le lieu devenant un «camp de vacances pour itinérants».

Le Cinéma Beaubien accueille ce samedi une partie de l’équipe pour une séance de questions et réponses. Ainsi, lors de la projection de 18h45, le public pourra échanger avec la réalisatrice Louise Archambault ainsi que deux membres de la distribution, Élise Guilbault et Guy Nadon.

Le temps d’un été met également en vedette Martin Dubreuil et Sébastien Ricard. Marc-André Leclair, Justin Leyrolles-Bouchard, Cedric Keka Shako, Louise Turcot, Pierre Verville, Océane Kitura Bohémier-Tootoo, Josée Deschênes, Gilbert Sicotte, Normand Chouinard, Geneviève Rochette et Bruce Dinsmore complètent la distribution.