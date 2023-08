«La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» sur Télé-Québec

Julie Le Breton interprète Mireille Larouche, dans la première télésérie de Xavier Dolan, «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», diffusée sur le Club illico et librement inspirée de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard.

Les gens qui ne sont pas abonnés au Club illico seront heureux d’apprendre que la minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé de Xavier Dolan sera diffusée à Télé-Québec à partir du 7 septembre.

Le dramaturge Michel Marc Bouchard, qui a écrit la pièce à l’origine de la série, en a fait l’annonce sur sa page Facebook mardi matin. Il indique que La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sera présentée les jeudis à 22h.

Ce n’est pas la première fois qu’une production de Québecor Contenu se retrouve sur les ondes de Télé-Québec. Ce fut également le cas de la série Audrey est revenue.

La minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé met en vedette Julie Le Breton, Patrick Hivon, Éric Bruneau, Xavier Dolan, Anne Dorval et Magalie Lépine-Blondeau. Elle relate l’histoire d’une thanatologue de renom qui revient dans sa ville natale pour embaumer le corps de sa défunte mère et renouer avec ses trois frères, qu’elle a fuis 30 ans plus tôt.

En plus de la diffusion d’une version doublée en France l’hiver dernier, la minisérie a été proposée au public japonais et espagnol. Un rayonnement à l’étranger limité que Xavier Dolan a déploré plus tôt en juillet.