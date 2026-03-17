Première mondiale de «UZEB en Fusion» au Festival de Jazz de Montréal

Le documentaire UZEB en Fusion, réalisé par Philippe Frenette-Roy, sera présenté en première mondiale le lundi 29 juin lors du 46e Festival International de Jazz de Montréal. Ce film, qui met en lumière l’impact du groupe UZEB sur la scène jazz québécoise et internationale, sera projeté au Monument-National avant de prendre l’affiche en salle le vendredi 3 juillet.

UZEB en Fusion est une production des Films Feux Roulants, en collaboration avec Les Films Opale et Entract Films. Le documentaire explore l’histoire du groupe UZEB, depuis ses débuts modestes en 1975 jusqu’à son ascension sur la scène internationale dans les années 1980. À travers des archives inédites et des témoignages vibrants, le film met en avant la créativité, la virtuosité et l’audace qui ont fait d’UZEB une référence incontournable du jazz.

La première mondiale de UZEB en Fusion s’inscrit dans la programmation du Festival International de Jazz de Montréal. Après sa première mondiale, le film sera disponible en salle à partir du vendredi 3 juillet. Les amateurs de jazz et les fans du groupe auront ainsi l’occasion de découvrir ce documentaire qui rend hommage à l’une des formations les plus emblématiques du jazz québécois.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.