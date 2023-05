L’ascension de Francis Degrandpré depuis «La Voix»

Depuis son passage à La Voix en 2020, les bonnes nouvelles s’accumulent pour Francis Degrandpré. Un an après avoir lancé son premier album Soir de quai et quelques mois après être devenu père d’une petite fille, il est maintenant en plein cœur d’une tournée d’une quarantaine de dates qui l’amèneront aux quatre coins de la province d’ici à la fin de l’année.

De passage en spectacle pour la première fois dans la ville de Québec, un mois après sa rentrée montréalaise au Théâtre Corona, il se rappelle d’avoir souvent pris des marches et fêté dans la Vieille-Capitale alors qu’il y étudiait pour devenir pompier en 2011-2012. À l’époque, lorsqu’il passait devant le Théâtre Petit Champlain, il était loin de se douter qu’il aurait la chance d’y performer un jour. «C’est vraiment spécial d’être ici! Québec, j’appelle ça la ville du vice parce que chaque fois que je viens ici, je m’en vais dans les bars!», raconte-t-il en riant.

Du new country en français

Au sortir de La Voix, où il dit avoir «vécu un gros clash» étant donné qu’il n’avait jamais eu d’expérience de scène, il dit avoir hésité avant de faire le choix de se lancer en français. «Lorsque j’ai un petit quinze minutes à moi, c’est en anglais que je chante. Étant au Québec, avec notre belle langue française, je me suis questionné. J’avais peur que ce soit un petit peu quétaine de faire du country francophone, mais finalement, je me suis lancé et je pense que c’est mission accomplie!», explique-t-il en rappelant le lancement de son premier extrait radio Colorado en 2021. S’inspirant des Luke Combs, Morgen Wallen et Brett Young, il craignait notamment de ne pas être en mesure de mélanger les sonorités qu’on peut retrouver dans leur musique à des paroles dans la langue de Molière.

En entrevue, il révèle cependant qu’il travaille déjà sur un deuxième opus à paraître «dans un an» sur lequel on pourra aussi l’entendre chanter en anglais. «On aimerait ça que ça sorte au printemps 2024, il y a déjà des chansons qui sont prêtes», indique-t-il. Ce nouvel album ne sera pas la seule occasion d’entendre du nouveau matériel de sa part puisqu’il participera à un album collaboratif avec Guillaume Lafond, Vince Lemire, Fred Dionne, Phil G Smith, Brittany Kennell et Andie Therio qui sera lancé le 12 septembre prochain dans le cadre du Festival Western de St-Tite. Selon ses dires, ce projet nommé «Grande Ourse» est déjà prêt et il ne reste plus qu’à le présenter au public.

Tissé serré

Le chanteur qui est depuis quelques jours en congé sans solde de son métier d’agent correctionnel afin de se consacrer à sa carrière musicale accorde une place importante à sa famille. Sa conjointe a récemment participé au tournage du vidéoclip de son plus récent extrait Ta toune préférée et il est accompagné par cette dernière et sa jeune fille lors de chacun de ses spectacles. «Je suis vraiment content qu’elles soient là. Ma blonde s’occupe de la vente de produits dérivés et des factures, ça me permet de me concentrer sur ma musique. Lors du tournage, elle n’a pas du tout été difficile à convaincre d’y participer même si elle n’était pas nécessairement à l’aise avec les caméras au début», dit-il.

Francis Degrandpré sera de retour à Québec le 1er décembre. Il se produira alors à La Chapelle spectacles. Entre-temps, il sera possible de le voir au Festival country de Lotbinière à Saint-Agapit le 16 juin ainsi que sur la scène principale de LASSO à Montréal le 18 août. L’ensemble des dates de sa tournée se trouve sur son site web au fdegrandpre.com.