Nos prodigieuses déesses olympiennes !

Parler des femmes en employant le mot «déesses» serait-ce risqué ou douteux en 2021 ? Je me dis qu’on parle bien des dieux du stade quand on évoque entre-autres des joueurs de soccer professionnel. Sur le plan de la musique ne dit-on pas aussi, «les dieux du Rock», comme pour les Rolling Stone.



Alors je me dis tout bas qu’on peut bien parler de déesses en voulant évoquer nos athlètes canadiennes qui ont remporté des médailles aux jeux Olympiques de Tokyo qui prennent fin dimanche le 8 août. Pour le Canada, on pourra dire que les Jeux de 2021 auront été ceux des femmes.



On a entendu parler de tenues un peu trop sexées des athlètes féminines. Pour ce faire, on a même employé le mot ¨sexiste¨ lors des jeux de Tokyo. Que dire en effet des joueuses de volleyball de plage.

Si on recule dans le temps, durant une bonne période des jeux olympiques antiques, les athlètes évoluaient complètement nus devant les spectateurs.Tout de même !

Si je peux me permettre ici un petit élan d’ironie, je dirai que la solution serait-elle que nos athlètes, hommes et femmes, se dénudent lors des futurs jeux olympiques ? Alors, plus d’ambiguïté, plus de sexisme, plus de placotages sur les tenues vestimentaires de nos athlètes aux Jeux Olympiques..



Et peut-on parler de la beauté de nos athlètes sans passer pour des obsédé(es) ? Parce qu’ils sont belles et beaux les athlètes olympiques. Ils sont beaux et belles à voir aller . Et que dire de la beauté du geste; de la beauté du dépassement de soi, de la beauté d’être ! La beauté, dans toute ses nuances, dans toute sa splendeur !



On peut être fier de nos athlètes Canadiennes ( et de nos Québécoises à nous ) qui ont remporté des médailles et qui nous ont même touchés par leurs performances, voire leurs exploits.



Dire que pendant plus de 1000 ans, ce n’était que des hommes qui concouraient aux Jeux Olympiques de l’Antiquité. Les Jeux d’été de l’ère moderne, tenus à Tokyo, nous ont démontré que les femmes ont réussi à prendre leur place en faisant un pied de nez à l’histoire . Elles sont devenues de prodigieuses athlètes ! De véritables déesses olympiennes !

Yvan Giguère

N.B. Adolescent, j’ai pratiqué l’athlétisme, le canot-kayak, l’haltérophile et le handball . Et j’ai participé à des finales des Jeux du Québec.