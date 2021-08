Révolution tranquille, crise sanitaire et perspective d’avenir

Nous traversons une période grise de l’histoire du Québec qui recèle bien des incertitudes. Avec la pandémie du covid-19, bon nombre de nos citoyens sont préoccupés par ce qu’ils voient et entendent autour d’eux. Une chose est frappante. Le virus covid-19 a fait qu’une certaine idée du sens commun, de l’esprit des Lumières, de la liberté, de la rationalité, des sciences dures, du respect des uns et des autres est mise à rude épreuve. Nous le voyons tous brutalement de différentes manières.

Ce moment de distorsion m’inquiète, parce qu’il y aura des conséquences sur le long terme. Il faut regarder les yeux grands ouverts pour constater qu’il y a des mutations idéologico-culturelles. On commence lentement à s’apercevoir – même si nous sommes assis paisiblement sur le marchepied de l’empire américain – qu’il y a une fissure.

La nation québécoise était considérée encore récemment comme un solide rempart contre une façon bien à elle de contrecarrer toutes formes d’obscurantismes. Mais arrive le virus. Notre subconscient collectif se laisse contaminer par des effets secondaires régressifs. La crédulité irrationaliste, les théories du complot, les croyances alternatives, le soupçon immodéré et la recherche de boucs émissaires gagnent plus d’adeptes. On observe même une baisse du système immunitaire culturel et scientifique. Tout cela produit des effets forts indésirables. Sommes-nous suffisamment combatif pour enrayer ou ralentir cette contagion ? Plus prosaïquement, est-ce que l’on enseigne adéquatement à l’école l’histoire des sciences et des religions avec une force de subtilité et de conviction pour faire reculer l’analphabétisme ? Je l’espère vivement, mais j’en doute un peu. Il faut poser une question un peu lapidaire pour remonter le fil d’Ariane qui nous pend au bout du nez. Les enfants (et surtout les petits-enfants) de la Révolution tranquille surmonteront-ils ce choc psychique ? On peut le souhaiter. Mais il y a un bouillonnement et un brouillard qui se superposent.

Le sociologue Guy Rocher, figure éminente qui a réfléchi au processus de modernisation, de sécularisation (et de laïcisation) du Québec doit sûrement regarder avec déception les dérives actuelles qui gangrènent notre société. Et les esprits forts d’autrefois, si combatifs à son époque ne sont décidément pas au rendez-vous. Tout ceci est finalement bien triste.

La Révolution tranquille était censée avoir fait accéder l’État du Québec dans une modernité triomphante. Il faut être reconnaissant à cet effort positif, d’espérance et d’élégance. Dans les années 60, l’accès des femmes dans le domaine de l’éducation a été une lutte importante. Le secteur des sciences où les femmes ont progressé a permis de faire reculer bien des frontières, des plafonds de verre et des limites. Et pourtant, ce n’est pas tout à fait comme ça que les choses se déroulent avec la problématique sanitaire qui déborde partiellement en changement de paradigme socio-culturel.

Avec la persistance du virus (et des variants), l’enjeu des croyances biscornus risque bien d’être amplifiées d’un champ de mines dans des subcultures qui semblent s’enraciner dans les pores de notre société. Je le dis en toute sincérité. Il faudra réévaluer la portée des théories de la sécularisation qui se dégage normalement de certains travaux universitaires. Car certains courants idéologiques plus ou moins sectaires qui se déploient ne disparaîtront pas d’un coup de baguette magique progressiste. Nous sommes définitivement entrés dans un univers mental où pullulent malheureusement des esprits fragiles en quête de vérités alternatives.

Des nouvelles formes du croire émergent. Le temps nous dira si notre période un peu turbulente au niveau des croyances sera éphémère ou persistante.

Pierre Brassard, écrivain