Lettre ouverte de victimes d’agressions sexuelles adressée au Pape François

TRIBUNE LIBRE – Nous sommes des victimes, et des avocats représentant des victimes d’agressions sexuelles

commises par des membres du clergé catholique au Québec. Dans les différents recours

que nous et d’autres collègues avocats menons, il y a plus de 2 500 victimes qui attendent

toujours d’obtenir justice devant les tribunaux québécois, et ce chiffre devrait augmenter

de façon significative dans les prochains mois.

Nous avons été sensibles à vos différents messages en faveur de la reconnaissance de la

souffrance vécue par les victimes d’agressions sexuelles, mais nous devons aussi vous

rapporter que vos paroles n’ont pas toujours été suivies par toutes les congrégations

religieuses et tous les diocèses du Québec. Certaines congrégations religieuses et certains

diocèses utilisent des manœuvres qui nous apparaissent aller à l’encontre des intérêts des

victimes et de vos déclarations.

Ces stratégies de défense peuvent conduire à des délais d’attente de plus de 10 ans pour

certains dossiers, sans nous interroger si certaines congrégations et certains diocèses

prennent en considération l’âge des victimes pour faire allonger les délais. Nous vous

informons que plusieurs victimes sont déjà décédées en cours de route, et que d’autres ne

connaitront pas non plus le sort de ces dossiers de leur vivant.

Ici, nous soulignons l’apport du gouvernement du Québec pour avoir enfin aboli le délai

de prescription en matière civile pour agressions sexuelles, qui était jusqu’en juin 2020 le

principal moyen de défense des congrégations religieuses et des diocèses, mais nous savons

qu’aux États-Unis certaines congrégations et certains diocèses ont payé des sommes

importantes pour mandater des lobbyistes afin que le délai de prescription soit maintenu.

Comment devons-nous alors concilier vos messages d’ouverture et de reconnaissance avec

ce sombre tableau qui est la réalité actuelle ?

Au-delà des prières, les victimes attendent des actes concrets. Pouvez-vous intervenir, pape

François, pour rendre rapidement justice aux victimes d’agressions sexuelles par les

membres de votre église, en donnant des instructions précises aux diocèses et aux

congrégations religieuses du Québec, et plus particulièrement pour la Congrégation de

Sainte-Croix, l’Oratoire Saint-Joseph, les Oblats de Marie-Immaculée, les Religieux de

Saint-Vincent de Paul, les Frères de la Charité et les Frères de l’instruction chrétienne.