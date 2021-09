Métro x Trente présente Maca Atencio

La créatrice d’origine vénézuélienne Maca Atencio est tombée sous le charme de Montréal il y a plus de 10 ans. L’entrepreneure, qui a des projets plein la tête, est aujourd’hui propriétaire d’une boutique et d’un studio en plus d’être la fondatrice du blogue Hey Maca. Elle souhaite mettre de l’avant un style de vie plus coloré et joyeux pour enrichir le quotidien des gens.

Moteur de motivation

Expérimenter des nouvelles choses. Le processus d’apprentissage et la découverte de nouvelles façons de créer me stimulent énormément. J’ai commencé à faire de la poterie l’année passée et ça a été un bon défi pour moi.

Un projet qui vous tient à coeur

Mon studio, c’est le cœur et le moteur de tout ce que je fais. C’est un espace de travail où je peux créer librement, où je m’inspire, où je prends mes photos… C’est mon petit coin à moi. Dans un avenir rapproché, cet automne si possible, j’aimerais proposer des ateliers où on apprend à faire de petits projets faciles à réaliser à la maison. Je veux créer un espace où les gens pourront venir se détendre après le stress de la pandémie. Ce sera dans la même lignée que les projets que j’ai réalisés à HGTV Canada. L’idée est de créer une communauté créative au cœur de Saint-Henri, où se trouve le studio.

Inspiration

Ma plus grande source d’inspiration vient des couleurs. Je viens de Maracaibo au Venezuela, qui est la ville la plus colorée du pays. J’ai eu un choc en arrivant au Canada, mais quand j’ai visité Montréal, j’ai eu un coup de cœur pour la ville. J’aime l’ambiance bohème qui règne ici. J’aime commencer la journée par un brunch chez Arthurs avant de prendre le chemin du studio. C’est mon petit rituel!

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Le chef Stefano Faita. Il est tellement gentil! Il a créé une marque très solide et sa nourriture est excellente. Je l’admire beaucoup!

Endroit préféré à Montréal

Le Palais des congrès. J’aime son architecture et ses couleurs. Je le trouve très beau et inspirant.

Votre quartier

Ville-Émard. Je suis une vraie foodie et j’aime beaucoup la bouffe de mon quartier. J’y sens aussi un réel sens de la communauté, presque comme si notre voisinage était une famille élargie. Il y a plusieurs beaux coins où j’aime me promener. Et bien sûr, j’apprécie le marché Atwater!



Un endroit à découvrir à Ville-Émard

Le canal Lachine. On aime faire des promenades en le longeant, on y fait du kayak avec les enfants, on y pique-nique. On s’y sent vraiment bien. C’est comme prendre des petites vacances à quelques pas de la maison.