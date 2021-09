Métro x Trente présente Myriam Corbeil

Myriam est une jeune femme qui a à cœur de procurer du bonheur aux gens. Avec l’hôtel UNIQ, un village d’hébergement éphémère et écoresponsable qui se déplace à travers le Québec à la recherche des plus beaux paysages, elle souhaite inviter les clients à décrocher et à profiter d’un petit séjour loin de la maison. Les fondatrices, Solène April et Myriam Corbeil, ont pour mission d’offrir un heureux mélange entre le camping et l’hôtellerie classique. Elles souhaitent créer un esprit de communauté en organisant des activités avec des partenaires locaux, en passant des soirées avec des chansonniers autour du feu et en proposant des repas gastronomiques sur la plage.

Moteur de motivation

Amener les gens à redécouvrir la beauté du Québec et à se reconnecter à la nature. Lorsque je voyageais à travers le monde, je n’étais pas fière du Québec et je me suis rendu compte que c’est parce que je ne le connaissais pas assez bien. C’est en travaillant à Tourisme Montréal, où on était invités un peu partout, que j’ai découvert à quel point notre province et Montréal ont tout pour plaire aux touristes.

Inspiration

Les festivals de toutes sortes. On en a plus de 115 par année. Cette ambiance est très créative et inspirante pour moi. Tous les petits cafés indépendants qui ont chacun leurs couleurs et une ambiance unique. La plupart du temps, quand on sort de Montréal, on croise plus de grandes chaînes impersonnelles. Même chose pour la gastronomie! Elle est très diversifiée et bonne. Allez au resto à 22h, c’est possible. Il y a moins de restrictions qu’en région. Même si on a un horaire atypique, on va trouver notre compte!

Endroit préféré à Montréal

Le mont Royal, pour les bienfaits de la nature. L’espace d’un instant, on se croirait à l’extérieur de Montréal, mais aussitôt qu’on en sort, on retrouve la frénésie urbaine. Cet endroit me définit parce que je suis une fille qui aime le sport et la nature, mais qui a aussi besoin de l’ambiance de la ville.

Votre quartier

Le Plateau-Mont-Royal. J’habite l’Est du Plateau et la vie de quartier y est très agréable. Il y a plusieurs parcs parfaits pour passer de bons moments entre amis à l’extérieur. Les petits commerces, cafés et restos rendent l’ambiance vraiment sympathique. J’adore la quiétude de mon secteur parce ce n’est pas un aussi achalandé que dans le secteur de la rue Saint-Denis. J’aime aussi le fait que ce ne soit pas loin de la Rive-Sud de Montréal parce que ma famille y habite.

Un endroit à découvrir dans Le Plateau-Mont-Royal

L’épicerie-café Muscade. C’est vraiment un concept super. Les propriétaires travaillent eux-mêmes au comptoir et ils sont très impliqués. J’aime le décor, la musique qui y joue, et ils font d’excellents cafés. Je peux faire mon épicerie tranquillement tout en profitant de l’ambiance.