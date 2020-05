Les bals de finissants sont annulés

Avant que la crise de la COVID-19 ne mette le Québec sur «pause», des milliers d’adolescents se préparaient à célébrer la fin de leurs études secondaires.

Alors que les mesures mises en place par le gouvernement forcent le report, voire l’annulation d’innombrables évènements, il importe d’avoir une pensée pour tous ces jeunes qui devront vraisemblablement renoncer aux festivités qui clôturent habituellement cette étape majeure dans leur cheminement scolaire.

Célébrer malgré tout

Les Québécois sont réputés pour leur joie de vivre et leur débrouillardise. En ces temps de crise, nombreux sont ceux qui trouvent une foule de solutions pour souligner les évènements importants. Ainsi, les écoles secondaires rivaliseront certainement d’imagination pour permettre à leurs finissants de célébrer la fin de leurs études à distance d’ici la fin du confinement et la reprise des activités.

Votre fille ou votre garçon fait partie des élèves qui ne pourront aller à leur bal et vous voulez lui remonter le moral? Proposez-lui d’organiser une petite fête à domicile et d’y inviter ses amis en vidéoconférence. Évidemment, tous devront s’habiller chic et prendre part à la traditionnelle séance de photos.

Certes, les célébrations à la maison ne remplaceront jamais le «vrai» bal, mais, au bout du compte, ce ne sera que partie remise.

Si vous avez envie de vous engager et de jouer le jeu à fond, vous pourriez même opter pour une remise de (faux) diplôme ou encore une «formule cocktail» avec les autres parents. Ensuite, vous pourriez offrir à votre ado un festin à son goût (votre meilleure recette ou un repas du restaurant, pourquoi pas!).

Après le cocktail et le souper, la danse (et le départ des parents) est de mise. Permettez à votre jeune de faire jouer ses chansons préférées et de «lâcher son fou» devant la webcam avec ses camarades (et pourquoi ne pas accompagner le tout d’une petite bière?). Et pour l’après-bal, plusieurs activités amusantes peuvent être au programme (ex.: karaoké, jeux de société, jam musical, etc.). La fête s’étire jusqu’au petit matin? Un déjeuner copieux sera alors le bienvenu au petit matin!