Alloprof prépare les jeunes à la prochaine année scolaire

L’organisme Alloprof, qui accompagne gratuitement les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative, lance un recueil des principales notions à maitriser au primaire et au secondaire.

Le contexte particulier de l’école à distance auquel les jeunes sont confrontés depuis le début du confinement a motivé les professionnels de l’éducation d’Alloprof à créer un recueil comprenant une dizaine d’apprentissages ciblés par année scolaire et par matière ainsi que les ressources nécessaires à l’acquisition de ces nouvelles connaissances.

Depuis plusieurs semaines, Alloprof reçoit des messages de jeunes qui craignent de ne pas être prêts pour la prochaine année, une inquiétude partagée par de nombreux parents. Pour répondre à cette préoccupation, Alloprof a fait équipe avec l’Association des orthopédagogues du Québec (l’ADOQ) et la Chaire UNESCO de développement curriculaire (CUDC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour établir une liste de notions incontournables que les élèves doivent maitriser à la fin de leur année scolaire afin de passer le plus sereinement possible au niveau suivant. L’organisme a par la suite ciblé ses meilleures ressources pour intégrer ces apprentissages, tels que des vidéos et des exercices. Les listes sont enfin complétées par des ressources extérieures validées par les didacticiens et les orthopédagogues associés au projet.

«Avec ces listes écourtées, nous souhaitons motiver les jeunes et leurs parents, et éviter qu’ils se sentent submergés.» Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof

«La situation est inédite pour les ados et les enfants du Québec et nous sentons qu’ils ont besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour retrouver la motivation et la confiance en leur capacité à réussir. Nous voulons les épauler, ainsi que leurs parents, en leur indiquant où investir leurs énergies de manière judicieuse pour qu’ils attaquent l’année à venir avec assurance», résume dans un communiqué Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Le recueil des notions scolaires est disponible sur leur site web.