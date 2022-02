Changements climatiques: l’impact sur la santé déjà visible, selon l’INSPQ

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) constate que les changements climatiques ont déjà des impacts néfastes visibles sur la santé. En effet, la hausse des températures aurait provoqué plus de vagues de chaleur, plus de décès liés aux catastrophes naturelles et davantage de cas de maladies respiratoires.

L’INSPQ détaille ce constat dans le rapport La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement: faire progresser nos connaissances pour agir, publié par Santé Canada aujourd’hui. En plus de comprendre de nouveaux renseignements sur la santé des Autochtones, l’équité en santé, la résilience des systèmes de santé, ainsi que la santé mentale, ce rapport présente les données scientifiques les plus actuelles sur les menaces que représentent les changements climatiques pour la santé de la population et les systèmes de santé canadiens.

«Les répercussions des changements climatiques sur la santé imposent un fardeau économique important sur les citoyens et les institutions. Ce fardeau évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars par année va continuer de s’accroître à défaut d’une adaptation efficace par nos gouvernements», souligne Céline Campagna, chercheuse d’établissement à l’INSPQ et co-auteure du rapport.

Selon la chercheuse, il faut «intensifier les efforts pour prévenir des effets potentiels sur la santé, tout en permettant aux systèmes et aux établissements de santé d’accroître leur résilience aux changements climatiques». Sans ces effort, les changements climatiques entraîneraient d’autres problèmes comme une hausse des maladies et des décès.

Quelles solutions

Selon David Demers-Bouffard, co-auteur du rapport de Santé Canada, il existe plusieurs solutions pour améliorer la santé des populations les plus défavorisées dans le contexte du changement climatique. Il souhaite notamment voir plus de verdissement et une meilleure protection des sources d’eau.

«Les provinces, les municipalités et les diverses organisations en santé ont commencé à mettre en œuvre des mesures d’adaptation. Mais les actions concrètes tardent, alors que les risques continuent d’augmenter. Plus le réchauffement sera important, plus les menaces pour la santé seront grandes», avertit le Dr Pierre Gosselin, médecin-conseil récemment retraité de l’INSPQ et co-auteur du rapport.

«Combinées à une diminution substantielle des émissions de gaz à effet de serre, ces actions nous aideront à relever ces grands défis du 21e siècle que sont la lutte contre les changements climatiques et la réduction des inégalités sociales», conclut le rapport.