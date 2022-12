Le plus jeune participant de la COP15 invité à signer le livre d’or de la Ville

C’est dans une ambiance au beau fixe, alors que le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal a été adopté tard dans la nuit, que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a invité ce matin le plus jeune participant de la COP15 à signer le livre d’or de la Ville.

À seulement 10 ans, le jeune Robert s’est fait connaître pour sa chaîne YouTube Robert at Children’s Climate Championship. Il y parle de préservation de la biodiversité et des changements climatiques avec d’autres jeunes ou encore avec des scientifiques de partout dans le monde.

Arrivé de Toronto, d’où il est originaire, Robert a passé les deux semaines à la COP15 et a pu y échanger avec les acteurs de la protection de la biodiversité. Lui et la mairesse s’étaient rencontrés au Palais des Congrès au tout début de la Conférence. Robert a aussi profité de l’événement sur la biodiversité pour faire signer un livre à de nombreux dignitaires présents sur place.

«Personnellement comme mairesse, ce qui me motive énormément sur les questions environnementales, ce sont les jeunes qui sont présents depuis le début, qui nous envoient des messages très forts et nous demandent d’agir et de faire preuve de courage», a expliqué Valérie Plante.

«Je suis venu parce que je veux contribuer à changer le monde et en faire un endroit meilleur, a déclaré le jeune Robert. À la suite de la COP15, j’espère que les écoles seront des lieux plus respectueux de la nature, avec plus d’arbres pollinisateurs dans les cours de récréation, des classes en plein air et l’enseignement des changements climatiques.»

La mairesse en a profité pour faire part de sa joie suite à l’annonce plus tôt dans la journée de l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité.

«La COP15, on l’a gagnée et c’est vraiment une grande satisfaction, c’est un soulagement parce que c’est important d’arriver avec un accord qui va nous permettre d’avoir tous les moyens pour faire face aux défis climatiques, a dit la mairesse. Ce n’est pas la seule chose pour sauver la biodiversité, mais c’est vraiment important […] Je suis extrêmement heureuse que ce soit à Montréal, que la COP la plus importante de l’histoire se conclut de façon positive.»

Elle s’est par la suite réjouie que la biodiversité ait pu avoir une place importante, alors que les COP sur le climat bénéficient normalement de plus de visibilité.