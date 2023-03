Vélovolt: 325 kilos de GES évités à MHM

De mai à novembre 2022, 19 employés de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ont emprunté un des cinq vélos à assistance électrique mis à leur disposition par le projet pilote Vélovolt et ont parcouru 1217 kilomètres, permettant ainsi d’éviter 325 kilos d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

Selon le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, développer la mobilité active est une «étape essentielle» dans la réduction des émissions de GES.

J’ai adoré mon expérience de participation à Vélovolt. Ça me prenait le même temps que de venir travailler en métro ou en voiture. Et en vélo, il n’y a jamais de trafic! Jeanne Fournier, employée de l’Arrondissement de MHM

Mis en place par l’organisation à but non lucratif (OBNL) Équiterre et l’Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ), le projet pilote Vélovolt vise à mettre de l’avant ce mode de transport comme une alternative à «l’auto solo» pour les trajets du quotidien, notamment entre le domicile et le travail.

Vidéo de présentation du programme Vélovolt.

Le programme accompagne notamment les organisations, mais aussi la population, vers leur adoption du VAE comme solution de transport écologique et durable.

La campagne Vélovolt avait été mise sur pied dans 16 organisations à travers 8 régions du Québec en 2022.

Rappelons qu’en novembre, la Ville de Montréal a annoncé son plan Vision vélo 2023-2027, qui précise entre autres que 200 kilomètres de voies cyclables seront ajoutés au réseau de Montréal d’ici 2027.

Dans l’arrondissement de MHM, la demande de pistes cyclables plus sécuritaires et conviviales est souvent soulevée par les résidents de l’arrondissement et le Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E).