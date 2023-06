La qualité de l’air reste mauvaise aujourd’hui

Les avertissements de la santé publique restent en vigueur alors qu’Environnement Canada estime que le smog présentera, jusqu’à samedi, un risque élevé pour la santé des Montréalais.

Ce vendredi, à Montréal, la cote air santé d’Environnement Canada, un indice gradué de 1 à 10+, se situe à 7 (risque élevé). Dans la nuit de vendredi à samedi, la qualité de l’air s’améliorera pour atteindre le quatrième niveau (risque modéré) puis le troisième (risque faible).

C’est dans le nord de l’île que l’indice de qualité de l’air (IQA) est à son plus bas: alors que l’est de Montréal présente un IQA de 63, le nord se situe à 85. L’ouest de l’île et le centre-ville présentent quant à eux des IQA respectifs de 73 et de 75, selon les données publiques de la Ville. Il est à noter que l’IQA est jugé mauvais au-delà de 50, acceptable entre 26 et 50, et bon de 1 à 25.

Le gouvernement rappelle que le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est recommandé de ne pas faire d’activité physique à l’extérieur avant que la situation ne s’améliore.

À Montréal, plusieurs installations ont été fermées temporairement par la Ville afin de réduire les risques pour la population. Les feux d’artifice prévus samedi pour la fête de la Confédération ont eux aussi été annulés dans le but de ne pas nuire à la qualité de l’air.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a signalé vendredi que 71 incendies étaient encore actifs dans la zone intensive.

Outre la qualité de l’air, la journée s’annonce chaude à Montréal avec une température de 27 °C prévue en fin d’après-midi et un humidex grimpant à 32, avec une faible possibilité d’averses à partir de 14h.