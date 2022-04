De tout pour pitou!

Vous éprouvez un amour sans borne pour votre adorable compagnon à quatre pattes et souhaitez lui offrir ce qui se fait de mieux? Il existe de nombreux produits et accessoires qui sauront satisfaire les moindres besoins et désirs de votre toutou!

Du collier à motifs ludiques aux soins buccodentaires (on les aime bien, mais avouez que côté haleine, il y a toujours place à l’amélioration!), en passant par la laisse en cuir végétal ainsi que les séances de stimulation mentale, vous trouverez de tout auprès de ces entrepreneurs d’ici!

Tella & Stella

Confort, style et personnalité

Tella & Stella, c’est une entreprise québécoise d’accessoires pour chiens à la hauteur de votre style et de votre personnalité ainsi que de ceux de votre compagnon. Les motifs ludiques et colorés qui habillent leurs laisses, colliers et harnais sont nés des doigts de fée d’une dessinatrice d’ici.

Parmi l’éventail de produits, la collection Intempérie est parfaite pour vous accompagner partout, et ce, beau temps mauvais temps! Faits de silicone, les produits de cette collection ont une construction hydrofuge qui résiste aux promenades sous la pluie, aux tempêtes de neige et aux baignades dans les lacs et les rivières. De plus, ils se lavent facilement avec un linge humide si vous empruntez des sentiers boueux.

L’intérieur des colliers et de la poignée de la laisse est doublé en néoprène, ce qui leur confère un effet coussiné plus confortable pour vous et votre chien, si celui-ci a tendance à tirer pour aller plus vite! De plus, dans la grandeur large, leur laisse Intempérie présente une seconde poignée en son centre (elle aussi coussinée), pratique pour garder toutou plus près de vous dans les endroits achalandés.

Pour en savoir plus, rendez-vous au tellaandstella.com!

Animora

Des soins buccodentaires simples et agréables

Prendre soin de la santé dentaire de votre animal n’aura jamais été aussi simple! Animora est une jeune entreprise québécoise proposant des produits innovants et scientifiquement éprouvés en santé animale. Recommandé par les vétérinaires et présent dans plus de 850 points de vente, le Gel dentaire aux canneberges est rapidement devenu un incontournable pour de nombreux chiens et chats à travers le Canada.



En plus d’améliorer la santé buccodentaire, de prévenir la mauvaise haleine et l’accumulation de la plaque, Animora rend les soins dentaires plus simples et plus agréables que jamais. Doté d’une saveur unique et conçu pour être administré de plusieurs façons, le savoureux gel dentaire Animora séduira votre animal telle une gâterie.



Pour commencer ou même améliorer la routine de soins dentaires de votre chien ou de votre chat, découvrez le tout nouvel Ensemble de départ. Dites enfin au revoir à la mauvaise haleine et bonjour à un sourire en santé!

Pour en savoir plus, rendez-vous au animora.ca.

Sabine & Gaspard

Amenez-en, des aventures épiques!

C’est le printemps! La neige fond et les sorties avec toutou et minet sont de plus en plus nombreuses, pour leur plus grand plaisir. Et quand ils gambadent dans les flaques d’eau et la gadoue, ces sorties peuvent se transformer en aventures épiques! Heureusement, il y a Sabine & Gaspard.

Fabriqués au Québec avec des ingrédients de qualité supérieure, les shampooings, revitalisants et produits de soins Sabine & Gaspard ont été spécialement formulés pour respecter le pH de la peau de votre compagnon. Ils n’irritent ni ses yeux ni ses muqueuses et sont donc sécuritaires pour les animaux ayant une peau sensible. Et les eaux de toilette aux fragrances uniques lui apporteront une touche de fraîcheur.

Visitez le site Web de l’entreprise pour voir la gamme complète des produits Sabine & Gaspard et suivez-la sur Facebook pour participer à son concours « Gagnant du mois » afin de courir la chance de remporter un coffret-cadeau!

Votre compagnon mérite ce qu’il y a de mieux et c’est exactement ce que contient chaque bouteille et emballage Sabine & Gaspard : c’est écrit blanc sur noir sur l’étiquette!

Pour en savoir plus, rendez-vous au sabinegaspard.com.

Thunder’s Treasures

La référence en stimulation mentale

Menée de main de maître par Emmanuelle, une éducatrice spécialisée et intervenante en zoothérapie de formation, Thunder’s Treasures est une boutique en ligne spécialisée en stimulation mentale et masticatoire chez le chien. Son but premier : que votre chien soit bien dans sa tête et bien dans ses pattes!

Vous pourrez trouver absolument tout ce que vous cherchez pour votre compagnon canin ou félin. Oui, oui! Ici, on accorde une importance particulière à la stimulation mentale, le besoin masticatoire et la dépense physique, que ce soit pour votre chien ou votre chat.

En plus d’une grande variété de produits, on y offre aussi plusieurs boîtes surprises thématiques!

Pour en savoir plus, rendez-vous au thunderstreasures.com!

La Compagnie Robinson

Des accessoires personnalisés

Offrez un collier et une laisse à votre chien et faites personnaliser vos items avec le nom de votre fidèle compagnon.

Les laisses et colliers sont conçus pour résister à toute épreuve et accompagner votre animal tout au long de sa vie. Vos animaux jouent un grand rôle dans vos vies et on croit qu’il est important de leur rendre tout cet amour en prenant soin d’eux.

La Compagnie Robinson fait tout à la main, dans son atelier des Cantons-de-l’Est. Leurs objets de cuir et essentiels de vie sont garantis à vie et sont faits dans les traditions maroquinière avec du cuir au tannage végétal. La boutique est située au 19 rue Principale Nord, Sutton QC J0E 2K0.

Pour en savoir plus, rendez-vous au therobinson.co!

Rien n’est jamais trop beau pour pitou. Faites appel aux pros et offrez à votre compagnon de vie des produits et accessoires durables, sécuritaires et au look unique!

Wouf! (Merci!)

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.