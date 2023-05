Le bonheur montréalais réside à deux pas du parc!

Avoir sa propre cour, c’est génial, mais résider à proximité de l’un ou l’autre de nos magnifiques parcs montréalais, c’est encore mieux! Endroits par excellence pour se réunir en famille et entre amis, leurs grands espaces permettent de s’adonner à une foule d’activités et leurs couvertures végétales forment de véritables oasis de fraîcheur lors des canicules.

Et comme la saison des pique-niques est à nos portes, les courtiers immobiliers à Montréal de l’équipe YE/SARRAZIN, en fins connaisseurs de la cité, vous présente leurs parcs coups de cœur. À GO, on se rejoint au parc!

Parc La Fontaine – Plateau-Mont-Royal

Situé en plein cœur de la ville, le parc La Fontaine ,situé sur le Plateau-Mont-Royal, est un lieu de rendez-vous hautement prisé des Montréalais. Avec ses deux étangs, ses sentiers sinueux, ses espaces verts et ses aires de pique-nique, le parc offre un véritable havre de paix en pleine métropole. Les amateurs de sport ne sont pas en reste avec les terrains de tennis, volleyball de plage, pétanque, soccer et baseball, ainsi que pistes cyclables et parcours de course à pied. En été, l’endroit accueille concerts, festivals et spectacles pour tous les goûts et tous les âges.

Mais le parc La Fontaine, c’est surtout un lieu de rencontre et de convivialité, où se côtoient les familles en promenade aux étudiants en quête de détente, en passant par les amis qui partagent un verre.

Découvrez ces propriétés à deux pas des parcs sur le Plateau

3744 av. du Parc La Fontaine

Condo d’exception face au Parc La Fontaine

3535 av. Papineau, app.1210

Vaste condo avec vue sur le Mont-Royal



Parc Jarry – Villeray

Créé en 1925, le parc Jarry est un véritable joyau d’une superficie d’environ 40 hectares, ce qui en fait aussi l’un des plus grands parcs de la ville. Avec ses vastes étendues de pelouse confortable, ses ondulants sentiers de randonnée et ses nombreux équipements sportifs, c’est un incontournable pour les amateurs d’activités tous azimuts dans le quartier Villeray.

Unsplash – JP Valery

Que vous soyez à la recherche d’un lieu paisible pour une promenade en soirée ou d’un endroit animé pour un pique-nique en famille, le parc Jarry a tout ce qu’il faut. Les terrains de tennis, de basketball et de soccer attirent les sportifs de tous les niveaux, tandis que les aires de jeux pour enfants sont parfaites pour dépenser l’énergie des plus jeunes. Le parc abrite également le stade IGA, qui accueille des événements sportifs majeurs ainsi que des concerts de musique en été.

Découvrez ces propriétés à deux pas des parcs à Villeray

7548 – 7552 rue St-Denis

Vaste et somptueux triplex

7820 rue Marquette, app. 9

Charmant et lumineux condo



Parc Molson – Rosemont–La Petite-Patrie

Le parc Molson est un incontournable pour les Rosepatrien(ne)s en quête d’un refuge arboré. Il offre un cadre convivial et apaisant, avec ses bancs allongés, ses étendues gazonnées, son terrain de pétanque et son kiosque à musique à l’ancienne.

Les familles du quartier Rosemont–La Petite-Patrie apprécieront particulièrement les formidables aires de jeux pour enfants, les pataugeoires rafraîchissantes et les terrains ombragés, idéaux pour pique-niquer. Le parc accueille également des événements culturels improvisés, comme des concerts et des prestations en tous genres. Ici, on se sent en communauté plus que nulle part ailleurs dans le quartier!

Découvrez ces propriétés à deux pas des parcs dans Rosemont-La Petite-Patrie

5320 Place de Jumonville

Propriété d’exception s’ouvrant sur un boisé verdoyant

4286 – 4292 rue Joliette

Lumineux quadruplex dans les Shops Angus

3265-3267 av. Laurier E.

Duplex avec cour arrière intime



Parc Ahuntsic – Ahuntsic-Cartierville

Avec ses 10,5 hectares dans le quartier Ahuntsic-Cartierville, le parc Ahuntsic est l’un des plus grands espaces verts de Montréal, un lieu parfait pour les loisirs en famille. Pataugeoire, jeux d’eau, planchodrome, terrain de balle, modules de jeux pour enfants, jeux de fers et de pétanque, ici tout le monde peut bouger et se dépenser. En hiver, ses espaces dénivelés réjouissent les petits glisseurs.

En été, c’est également (et surtout) un endroit privilégié pour se poser tranquillement ou faire une petite randonnée, au son de la fontaine d’eau et en observant les canards qui batifolent dans l’étang. On peut aussi y apercevoir des oiseaux migrateurs qui y élisent domicile chaque année. Qui a dit que vivre en ville nous éloignait de la nature?

Découvrez cette propriété à deux pas des parcs dans Ahuntsic-Cartierville

10212 rue Lajeunesse, app.105

Condo d’exception à distance de marche du Parc Ahuntsic



Parc Beaubien – Outremont

À ne pas confondre avec le parc du même nom dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, le parc Beaubien du quartier Outremont est à l’image de son quartier : chic, agréable et familial. Étant un peu moins vaste que ceux que nous vous avons présentés précédemment, il offre tout de même un grand nombre d’activités, avec ses terrains de soccer, de basketball et de pétanque, ses jeux d’eau et, en hiver, son anneau de patinage.

L’endroit compte également un étang, de grandes étendues gazonnées et un parc de jeux pour les tout-petits, ce qui en fait un endroit idéal pour une sortie avec toute la famille.

Découvrez cette propriété à deux pas des parcs dans Outremont

1584 av. Ducharme

Vaste condo situé à l’étage supérieur



Vous recherchez une propriété située à proximité de l’un de nos merveilleux parcs montréalais? Contactez un courtier immobilier de l’ÉQUIPE YE/SARRAZIN qui vous accompagnera avec joie et professionnalisme dans la recherche de votre future acquisition immobilière.

