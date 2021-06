Nouvelle expérience immersive chez Bleu Lavande

Véritable institution de la petite fleur bleue au Québec, Bleu Lavande ouvre les portes de son nouveau site dès lundi, à Magog. Cette lavanderaie d’exception proposera plusieurs activités sensorielles, immersives et interactives à ses visiteurs. Une escapade idéale pour faire le plein de beau et de bon, à seulement de 1h30 de Montréal.

Les champs

Les visiteurs pourront déambuler dans les champs de lavande en suivant un sentier d’un kilomètre ponctué de points de vue prévus pour prendre des photos (adeptes d’Instagram, c’est le temps d’ajouter une touche de #bleulavande à votre feed!). On pourra également toucher les fleurs et jouer les apprentis horticulteurs dans une zone de plantations prévues pour la cueillette. Un peu plus loin, une aire de repos permettra de s’allonger au milieu des bosquets fleuris et de s’offrir un massage dispensé par un professionnel.

Le musée

À l’intérieur du bâtiment, une galerie de panneaux et de jeux d’interprétation proposera d’en apprendre davantage sur l’histoire de la lavande et ses vertus. On pourra aussi découvrir le travail d’employés spécialisés dans la savonnerie artisanale, le séchage et l’ensachage des fleurs ainsi que la distillation de l’huile essentielle. Un espace interactif conçu par Moment Factory [studio de conception multimédia à l’origine, entre autres, des projets Foresta Lumina et des illuminations du pont Jacques-Cartier à Montréal] offrira également une expérience immersive dans un champ de lavande virtuel, grâce à des effets lumineux, sonores et olfactifs.

La boutique

Dans son magasin aux airs d’échoppe provençale, l’entreprise offrira toute sa gamme de produits également vendus en ligne. Difficile de résister à l’envie de rapporter un souvenir face à ces beaux étalages d’huiles essentielles, cosmétiques, produits ménagers, fleurs séchées et accessoires d’aromathérapie ! À côté de la boutique, des horticulteurs prodigueront des conseils pour faire fleurir sa propre lavande à la maison et en faire bon usage.

Le kiosque gourmand

Un vélo ambulant sillonnera le site pour y vendre des collations et des breuvages faits sur place, à Magog. Brownies à la lavande, biscuits aux canneberges séchées, chocolats à la lavande, kombucha à la lavande et scones salés aux olives et tomates séchées avec un soupçon de lavande viendront compléter l’expérience de la lavanderaie jusque sur les papilles. Des tables de pique-nique seront réparties aux abords des champs pour les déguster.

Bleu Lavande sera ouverte à partir du lundi 7 juin au 2525, rue Principale Ouest, à Magog. La période de floraison des champs devrait s’étendre de juin à septembre mais le musée et la boutique seront ouverts à l’année. Plus d’informations sur www.bleulavande.com.