Sushi Momo fait peau neuve

Le chef Christina Ventura a concocté un menu inédit pour l’aîné de ses restaurants végétaliens, en plus d’offrir une cure de jeunesse au décor.

Momo s’est fait connaître pour ses sushis botaniques à la fois gourmands et originaux. Depuis 2014, l’établissement a déménagé deux fois dans des espaces plus grands, à l’échelle de sa popularité grandissante.

Inspiré des nombreux voyages de Christian Ventura, le nouveau menu fait le tour du monde. Parmi les incontournables, on retrouve le rouleau Taj Mahal composé d’avocat, kabocha, poivron rouge et shishito tempura, le sashimi fait de faux saumon à s’y méprendre, pomme verte, ponzu, oignon mariné. Plusieurs rouleaux aux champignons, incluant la truffe, se sont aussi ajoutés. Dans la plupart des assiettes, les produits locaux et saisonniers jouent le premier rôle.

Pour 36$ par personne, les convives peuvent partager une nouvelle dégustation Omakase à deux afin de découvrir un maximum de créations du chef. Le tout s’accorde avec une carte renouvelée de vins, de sakés d’importation privée et de cocktails par le chef.

Chantal Royer (Maison Pépin) a donné une seconde vie au décor. La designer a créé une atmosphère de style Wabi Sabi, un concept japonais fondé sur la simplicité et la beauté des choses imparfaites. La plupart du mobilier existant a été recyclé. Plus spacieux, le restaurant est maintenant doté d’une soixantaine de places à l’intérieur et d’une terrasse.