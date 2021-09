8h20, je prends mon premier café à Val-d’Or. Il fait déjà 28 degrés. «Ça va en être une collante, hein?», me lance mon voisin de tente.

Tu dis? Notre coqueron de toiles s’est métamorphosé en bain vapeur dès l’apparition des premiers rayons. «Pas grave, je suis en vacances», me suis-je réconforté.

Ce jour-là, le 20 août, un record de chaleur a été battu. Encore. Et même en Abitibi, où je pensais avoir fui la canicule qui pèse sur mon îlot de chaleur montréalais.

«Pas grave?» C’est grave. Trop grave. Et les conséquences sont criantes. Pas que pour nos précieux jours de congé passés la face dans l’air clim. On parle de feux de forêt, de tornades, de sécheresses, de décès…

Clairement, la crise climatique ne peut attendre la fin de la pandémie (ni des vacances) pour qu’on se retrousse les manches, comme l’ont martelé les rédac-chefs d’une vingtaine de magazines médicaux prestigieux, dont The Lancet, dans un puissant édito la semaine dernière.

Pour pallier les inquiétudes grandissantes (et légitimes) en ce qui a trait à l’avenir, dans la section Inspiration de Métro, on s’engage à toujours rester en mode solution.

Non, nous ne vous servirons pas une énième taloche moralisatrice en arrière de la tête, mais des plans d’action concrets et accessibles; qu’on aborde les enjeux environnementaux, la santé mentale, la diversité, les relations de couple, les finances personnelles ou l’immobilier.

Et parce qu’on en a tous furieusement besoin, Inspiration vous invitera aussi au répit. Nous décortiquerons les plus récentes tendances en bouffe, en design, en tourisme et présenterons les sorties de l’heure. Le tout avec une vision inclusive, décomplexée et une bonne dose de fun.

Vous cherchez la nouvelle buvette à la mode? Nous vous y trainerons. Vous avez le pouce noir? Nous le verdirons. Vos plans pour le prochain long week-end sont beeen ordinaires? Nous vous guiderons.

Nous sommes également fiers de vous annoncer que le savoir-faire québécois occupera toute la place. Oui, notre contenu sera certifié 100% local.

Envie de vous changer les idées (et d’en brasser quelques-unes)? Vous pourrez compter sur les chroniques d’humeur de Catherine Ethier, les billets humoristico-gourmands de Vas-tu finir ton assiette? ainsi que les recos de vins nature des populaires vinfluenceurs derrière Beau Joe.

Et si Métro Inspiration peut apporter un peu de fraîche dans votre quotidien qui surchauffe, tant mieux. Bonne lecture.

