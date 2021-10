Underworld: un musée sur la culture punk des années 1990 gratuit!

Sortez votre blouson en jeans et votre t-shirt de Good Charlotte. La culture punk sera à l’honneur du 15 octobre au 6 novembre au Musée Pop-up Underworld pour le 25e anniversaire de l’ancienne boutique au même nom. Et c’est gratuit!

La boutique de vêtements skate, punk et hip-hop Underworld Musik a fermé ses portes en 2003. Mais pour notre plus grand plaisir, elle revient dès le 15 octobre sous la forme d’une exposition éphémère gratuite dans Ahuntsic, à Montréal. Rock on !

Les fans incontestés de ces cultures pourront observer des dizaines d’artéfacts comme des posters, des vêtements et même des planches à roulettes!

Certains de ces artéfacts ont même été signés par des célébrités. Quelques exemples : le skateur professionnel Andrew Reynolds, le rappeur américain Joey Bada$$.

Une collection privée

Tous ces bijoux font partie de la collection privée de l’ancien propriétaire d’Underworld, l’entrepreneur Alex Bastide.

«Le musée Pop-Up d’Underworld est une chance unique de revivre des moments marquants et de nous retrouver pour discuter d’une époque mémorable», indique-t-il.

Il y aura également des performances musicales de la scène punk montréalaise et quelques «surprises», promet-on.

Musée Pop-Up Underworld

Adresse : 9889 Rue Meilleur, Montréal

: 9889 Rue Meilleur, Montréal Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 10 h à 18 h, vendredi jusqu’à 20 h et samedi jusqu’à 17 h.

du lundi au jeudi de 10 h à 18 h, vendredi jusqu’à 20 h et samedi jusqu’à 17 h. Prix : gratuit

: gratuit Site web : https://www.alexbastide.ca/

La petite histoire rock

La boutique a ouvert ses portes en 1995 à Ahuntsic, à l’intersection des rues Millen et Henri-Bourassa.

Elle est devenue un lieu important en matière de musique de marge et accueille des groupes connus comme Strung Out, Anti-Flag, MxPx et même Blink-182. La belle époque, quoi !

Malheureusement, elle a fermé en 2003 pour des raisons de sécurité.

En 2004, Alex Bastide décide de relancer Underworld en salle de spectacle au centre-ville. Jusqu’en 2016, le Cabaret Underworld a accueilli plus de 3000 spectacles. M. Bastide est aussi fondateur des restaurants L’Gros Luxe.