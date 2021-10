La nouvelle tartinade aux noix de cajou et au chocolat noir d’Amango Cacao.

De nouvelles tartinades sucrées véganes et équitables dans Rosemont

À partir du 30 octobre, ceux qui ont la dent sucrée pourront mettre la main sur les deux nouvelles tartinades véganes du chocolatier de Rosemont, Amango Cacao.

Les nouvelles tartinades du commerçant ne contiennent pas de produits laitiers, d’huile de palme ou d’agents de conservation. Les deux produits, l’un au beurre de cajou à l’érable, et l’autre aux noix de cajou et au chocolat noir, seront disponibles à la boutique d’Amango Cacao située sur la rue Masson, et aussi en ligne, ou dans l’un des points de vente du chocolatier au Québec.

Gogbeu et Lydie Ouehi ont fondé Amango Cacao dans Rosemont en 2018. Le couple d’origine ivoirienne a comme objectif d’assurer un traitement équitable et profitable pour les producteurs. Ils achètent donc directement auprès de coopératives ou de familles de producteurs.