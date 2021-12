Les meilleurs livres de recettes de l’année

L’envie de mitonner la dernière recette tendance sur TikTok a passé? Trouvez votre prochain défi culinaire en feuilletant ces délicieux ouvrages gourmands parus cette année au Québec. Avertissement: la visite pourrait prendre goût à vos plats maison.

K pour Katrine

Il s’agit probablement du livre de recettes le plus beau et le plus complet de 2021! Il renferme plus de 100 plats colorés relativement faciles à préparer, mais pas gênants du tout à servir à sa tablée. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été conçus en évitant les principaux allergènes. Des icônes minimalistes indiquent de quoi chaque assiette est dépourvue. Pratique! On a plié quasi toutes les pages tant les recettes – du brunch au dessert en passant par l’offre végétarienne et végétalienne – nous faisaient envie.

K pour Katrine. Le livre de recettes, KO Éditions, 39,95 $

Loounie cuisine 2

Dans son deuxième bouquin, Caroline Huard, alias Loounie, va plus loin que les recettes 100% végétales. Elle nous partage généreusement tous ses trucs pour pimper l’assiette végétalienne sans jamais manquer de nutriments et surtout de saveurs. Elle nous oriente vers les ingrédients superhéros, nous introduit notamment à la chimie des aliments et nous propose quelques variantes de son légendaire tofu magique.

Loounie cuisine 2, KO Éditions, 29,95 $

Les filles fattoush

Dans cet ouvrage, Adelle Tarzibachi fait part des recettes qui lui sont chères et qui reflètent la richesse des traditions de sa Syrie natale. Aux classiques plats de falafels ou de baklawas se mêlent des recettes de plats moins connus, mais tout aussi délicieux, et des portraits hauts en couleur des «filles fattoush».

Les Filles Fattoush. La cuisine syrienne, une cuisine de cœur, KO Éditions, 29,95 $

Je passe à table – Lara Fabian

Photo : Josie Desmarais

Lara Fabian ne reçoit peut-être pas souvent et pas n’importe qui, mais lorsqu’elle le fait, elle se livre tout entière à ses convives. En témoigne sa nouvelle autobiographie gourmande Je passe à table, laquelle est parsemée d’anecdotes intimes et de recettes qui ont marqué sa vie.

Pour en savoir davantage, lisez Lara Fabian vous invite à sa table.

Je passe à table, Éditions Libre Expression, 34,95 $

Réconfort végane – La cuisine de Jean-Philippe

Envie de faire une pause de plats viandeux sans faire trop de compromis sur les saveurs? C’est le nouveau livre du chef végane irrévérencieux Jean-Philippe Cyr qu’il vous faut. Il propose ici 100 nouvelles recettes inspirées du comfort food: bolognaise aux noix de Grenoble, des spaghettis au faux bacon (de tofu), et même poulet frit végane (des champignons pleurotes). L’ensemble de l’œuvre et simple et réconfortant.

Réconfort végane, Édtions Cardinal, 29,95 $

Passion garde-manger – Ottolenghi Test Kitchen

On n’a jamais assez de livres de la star de la cuisine Yotam Ottolenghi. À l’instar de ses autres bouquins qui nous amenaient parfois à fouiller pour trouver des ingrédients rares, cette toute dernière parution nous invite à piger dans notre garde-manger pour concocter des plats gastronomiques. C’est l’occasion de passer nos restants de légumes surgelés, la canne de pois chiches qui commence à accumuler la poussière et de les magnifier. Pas de gaspillage par chez nous!

Passion garde-manger, KO Éditions, 39,95 $

Moi j’mange

Gastronomie et écoresponsabilité peuvent aller de pair et ce nouvel ouvrage le confirme de nouveau. L’animateur Stéphane Bellavance et ses collègues de l’émission Moi j’mange (diffusée à Télé-Québec) – le nutritionniste Bernard Lavallée, l’experte anti-gaspi Florence-Léa Siry et la foodie végane Loounie – proposent 75 recettes débordantes de végétaux et de produits locaux. Au fil des pages, on découvre en plus des conseils favorisant une consommation responsable. Oui, merci (et bravo)!

Moi j’mange, Les Éditions de l’Homme, 29,95 $