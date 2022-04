À vos bas «funky» pour jaser de troubles alimentaires

Anorexie et Boulimie Québec (ANEB) invite les jeunes (et moins jeunes) à porter des chaussettes colorées ce mercredi 6 avril afin de sensibiliser leur entourage aux troubles alimentaires.

Les organisateurs de la campagne «À bas les troubles alimentaires» vous invitent à partager des clichés de vos jolis bas sur les réseaux sociaux (avec le mot-clic #ABASLESTA) et à rappeler l’importance de parler de ces troubles. Le but: briser les tabous et ouvrir la conversation sur les enjeux d’image corporelle à l’adolescence.

ANEB encourage également les participant.e.s à partager leurs clichés avec leurs ami.e.s et à publier des appels aux dons sur les réseaux sociaux afin d’appuyer l’organisme dans sa mission.

Plus d’une soixantaine d’écoles de la province ont confirmé leur participation. Pas moins de 40 000 élèves devraient donc circuler avec des bas farfelus ce mercredi.

«En appuyant le mouvement, les écoles pourront stimuler la discussion sur des sujets qui touchent directement les jeunes», a déclaré Josée Champagne, directrice générale d’ANEB.

ANEB rapporte d’ailleurs une hausse marquée des troubles alimentaires dans ce groupe d’âge depuis la pandémie. L’anorexie et la boulimie sont aussi au 3e rang des maladies chroniques chez les ados.

Plus de renseignements sont disponibles sur le site web de l’événement.