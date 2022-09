Locoshop Angus: trouvailles locales au marché d’automne

Le marché d’automne du Collectif Créatif Montréal s’échelonnera sur deux fins de semaine, soit les 24 et 25 septembre et les 1er et 2 octobre.

«Le bonheur est fait à la main», indique le néon qui ornera le Locoshop Angus, dans Rosemont, durant le marché d’automne du Collectif Créatif Montréal. Un rendez-vous incontournable pour les adeptes de design et d’achat local qui cherchent un peu de réconfort en ce début d’automne.

Fort de son succès, le marché, qui en est à sa huitième édition, s’échelonnera pour la première fois sur deux fins de semaine, soit les 24 et 25 septembre et les 1er et 2 octobre prochains. Parmi les nombreux.euses créateur.trice.s montréalais.e.s, qui varieront d’une fin de semaine à l’autre, voici quelques-un.e.s de nos coups de cœur.

La marché d’automne se déroulera dans le décor industriel du Locoshop Angus.

Passion vêtements et accessoires

Les sacs à dos, sacs à main et portefeuilles confectionnés avec minutie pour durer au fil des saisons par la designer adepte de slow fashion (par opposition à la mode jetable) de Rouge Cerise et les morceaux éco-ethniques aux nuances acidulées inspirant le voyage d’Etnika.

Des bijoux pour tous les styles

Les pendentifs minimalistes ornés de pierres naturelles de l’Atelier Charlie, les boucles d’oreilles confectionnées en Gaspésie de Bijoux Boucle d’or, les bijoux délicats aux formes géométriques de Prysm et les bijoux uniques faits de béton de la joaillière Catrie.

Le marché d’automne du Collectif Créatif Montréal est un rendez-vous incontournable pour les adeptes de design et d’achat local. Photo : Mel Serangelo

Les enfants ne sont pas en reste

La garde-robe non genrée résolument en phase avec son époque de Trucs d’enfants et la collection de veilleuses fabriquées au Québec qui tiendront la marmaille loin de ses peurs de Veille sur toi .

Pour une maison stylée

Les bougies en cire de coco aux parfums enivrants de LUVO, idéales pour réchauffer son nid alors que l’air se refroidit, et les illustrations stylées et rétro sur coussin ou papier peint de l’artiste tatoueuse Hilary Jane.

Côté gourmandises

Les drôles de biscuits en forme de citrouille d’Oopsy! et les micro-pousses biologiques et locales qui ajouteront une touche santé à n’importe quel plat d’Au septième micro-pousse.

Qui est le Collectif Créatif Montréal?

Ce regroupement d’artisan.e.s, de créateur. rice.s et de designers de Montréal et des environs vise à faire rayonner le talent et le commerce local par l’entremise de marchés créatifs et d’ateliers. Fondé par Mel Serangelo et Michelle Beausejour, il organise des marchés artisanaux depuis 2014.

Marché d’automne du Collectif Créatif Montréal

24 et 25 septembre – 1er et 2 octobre, de 10h à 17h

Locoshop Angus : 2600, rue William-Tremblay, entrée rue André́-Laurendeau