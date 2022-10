Ciklo: le tout premier stylo québécois recyclé et recyclable 

Les stylos promotionnels, qu’on collectionne sans le vouloir, ne sont pas les objets les plus écolos qui soient, loin de là. Pour tenter d’y remédier, une entreprise de Rosemont a lancé cette semaine ciklo, qui selon elle serait le premier stylo fait au Québec à partir de plastique recyclé et recyclable.

C’est ce qu’a annoncé par voie de communiqué l’entreprise kotmo qui a pour principale mission «d’écoconcevoir des objets promotionnels durables et fabriqués localement».

«Le stylo étant le deuxième produit le plus vendu dans l’industrie promotionnelle, l’entreprise innove en créant une alternative durable la plus écologique qui soit», peut-on lire dans le communiqué.

Les entrepreneures québécoises Céline Juppeau et Cindy Couture ont ainsi créé ce stylo permettant de réduire son empreinte environnementale. De plus, grâce à un programme de collecte en collaboration avec MultiRecycle, les stylos seront récupérés afin d’en créer de nouveaux.

Chaque année, c’est plus de 145 millions de stylos qui sont importés au pays, ce qui équivaut à des milliers de kilomètres parcourus et à une quantité incroyable de plastique et d’autres pièces irrécupérables.

Cindy Couture, copropriétaire de kotmo