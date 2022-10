Êtes-vous plutôt cerise, pêche, raisin ou melon d’eau? Si vous ne savez pas de quoi on parle, c’est sûrement parce que vous ne connaissez pas encore l’appli de rencontres Fruitz. Tout droit venue d’Europe où elle a conquis la Gen Z, cette nouvelle application fruitée a l’ambition de séduire les Québécois.es.

Fondée en 2017 par trois Français, Julian Kabab, Fabrice Bascoulergue et Arnaud Ruols, Fruitz a été rachetée par Bumble en février dernier. Déjà populaire en Europe, elle s’adresse en particulier aux plus jeunes utilisateur.trice.s de la génération Z, de plus en plus nombreux sur les applications de rencontres.

«L’idée de Fruitz est née suite à ma première expérience des applications de rencontres, qui a été un désastre, raconte le PDG de Fruitz Julian Kabab dans un communiqué. Pour faire simple, la personne charmante que j’ai rencontrée avait une intention très différente de la mienne. Il n’est pas facile d’exprimer ce que l’on recherche, de peur d’être jugé. Personne n’était donc vraiment honnête, les utilisateurs perdaient leur temps.»

Le langage des fruits

Partant de ce constat, les fondateurs de l’appli ont voulu mettre en place un système simple permettant de s’assurer que la personne avec qui on matche est sur la même longueur d’onde que nous.

«Pour ce faire, nous avons créé les métaphores des fruits afin de donner aux membres de notre communauté un moyen ludique de communiquer ce qu’ils recherchent, en éliminant la peur du jugement, tant pour les hommes que pour les femmes», ajoute Julian Kabab.

Si on cherche l’amour, le vrai, il faudra donc afficher une cerise, si on a juste envie d’aller boire un verre, ça sera le raisin, le melon d’eau si on est en quête d’un.e sexfriend et la pêche si on ne veut rien de plus qu’un coup d’un soir.