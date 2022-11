Noël: vous recevrez sûrement des cadeaux «abordables» cette année

Alors qu’Halloween vient juste de passer, les décorations et les cadeaux de Noël s’emparent déjà des vitrines. Mais dans un contexte où l’inflation est forte, 6 Canadien.ne.s sur 10 comptent mettre la priorité avant tout sur des achats abordables cette année.

C’est ce que révèle une enquête sur le «comportement des consommateurs en matière de magasinage pendant le temps des Fêtes» menée auprès de 1000 personnes par la société de technologie en publicité numérique Sharethrough.

«Notre objectif était d’analyser les habitudes de magasinage des consommateurs pour la première saison des Fêtes après la pandémie. Cela nous a permis d’étudier comment les acheteurs réagissent aux conditions macroéconomiques actuelles et aux risques post-pandémie afin d’aider les marques à mieux communiquer et à offrir plus de valeur à leurs clients», a expliqué dans un communiqué le vice-président Stratégie et Vision chez Sharethrough, Frank Maguire.

S’iels sont un grand nombre à avoir déjà commencé à faire leurs achats pour les fêtes (41%), les Canadien.ne.s semblent préoccupés par leur budget. En effet, 61% des personnes interrogées lors de l’enquête ont indiqué que l’abordabilité serait le facteur le plus important lors de leur magasinage des fêtes cette année.

Près de la moitié de la population (49%) attend d’ailleurs le Vendredi fou et le Cyber lundi pour se lancer dans le magasinage de Noël et 88% dit suivre de près les prix des produits qu’iels ont l’intention d’acheter. Malgré cela, un quart des Canadien.ne.s prévoient dépasser le budget qu’iels avaient consacré à ces mêmes achats l’an dernier.

Plusieurs (68%) s’inquiètent aussi de ne pas trouver ce qu’iels cherchent dans les rayons des magasins ou en ligne à cause des problèmes actuels qui touchent les chaînes d’approvisionnement.