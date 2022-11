Oui, le changement d’heure affecte le sommeil

Une heure de dodo supplémentaire va s’ajouter à notre nuit de samedi à dimanche. On devrait donc s’en réjouir, mais, à l’automne comme au printemps, le changement d’heure n’a pas que du bon et peut perturber notre sommeil.

À 2 h, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2022, on recule nos montres et horloges d’une heure pour revenir à l’heure normale de l’Est.

1. Plus dur de se lever

En automne, le soleil se lève de plus en plus tard et ce n’est déjà pas facile de sortir du lit. C’est parce que notre organisme fonctionne selon un rythme circadien, explique Julien Heon, vice-président de la clinique virtuelle spécialisée en soins du sommeil Haleo. Résumé grossièrement, cela veut dire qu’on a naturellement tendance à être éveillé quand il fait jour et à avoir sommeil quand il fait nuit.

«Après le changement d’heure, il va faire plus sombre le matin, donc même si on a gagné une heure, ça sera plus difficile de se lever», souligne–t-il. Les premiers jours, il suggère donc d’éviter par exemple de prévoir des réunions ou rendez-vous importants tôt le matin, au risque d’être vraiment fatigué.

2. Pas facile de s’endormir

Avec le décalage opéré, l’autre risque est qu’on ait plus de mal à se coucher tôt ou du moins qu’on ait plus de mal à s’endormir tôt. Eh oui, à 22h, il sera seulement 21h dans votre tête! Un peu tôt pour se coucher… Cela risque de vous affecter tout particulièrement si vous vous couchez tous les soirs à la même heure. Puisque votre cerveau est habitué à cette routine, il se peut que vous ayez besoin d’un petit temps d’adaptation avant de réussir à vous endormir de nouveau à l’heure habituelle.

3. La routine prend le bord

Enfin, si la plupart des gens arriveront sans problème à surmonter ces deux difficultés après quelques jours d’adaptation, les personnes qui souffrent régulièrement de troubles du sommeil peuvent être plus durement affectées.

«Pour les personnes qui sont plus sensibles aux troubles du sommeil, la chose la plus importante c’est d’avoir une bonne routine, explique Julien Heon. Le changement vient un peu bouleverser tout ça et peut faire l’effet d’un déclencheur qui va relancer les troubles. Parfois ces personnes-là vont mettre plusieurs semaines à s’adapter et ça va avoir un effet considérable sur la qualité de leur sommeil.»

Celles et ceux qui ont tendance à faire de l’insomnie notamment pourraient avoir besoin de se faire aider par un médecin pour minimiser l’impact du changement d’heure sur leur sommeil.