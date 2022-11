La mécanique de vélo a enfin son diplôme

Allô les aficionados de réparation de vélo! Votre passion pourrait bien devenir votre métier grâce à la création cet automne d’une attestation d’études professionnelles (AEP) en mécanique de vélo, la toute première formation professionnelle officielle dans ce domaine au Canada.

Les élèves de la première cohorte ont commencé leurs études à l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (EMEMM) le 14 octobre dernier. Onze cours différents, pour une durée totale de 645 heures, leur seront offerts. La recherche technique, l’approche client, la prévention des risques, la mise au point globale d’un vélo sont autant d’exemples de sujets qui seront enseignés.

Au terme de son parcours, l’élève obtiendra son attestation d’études professionnelles et sera officiellement mécanicien.ne de vélo, apte à veiller à l’entretien, à l’évaluation diagnostique, à la réparation et à l’assemblage de vélos. Même le vélo électrique et le fatbike!

Cette formation est «demandée depuis longtemps par l’industrie», indique Mario Héroux, directeur général de l’EMEMM. C’est CycloChrome, organisme à but non lucratif spécialisé en mécanique de vélo, qui est l’instigateur principal de ce programme.

«Depuis maintenant plus de neuf ans, CycloChrome faisait la promotion auprès de la CSSDM – la CSDM à l’époque – de l’idée d’une formation professionnelle en mécanique vélo afin de démocratiser les connaissances techniques, de faire reconnaître l’emploi comme un métier, d’offrir des mécaniciens formés à l’industrie, de rehausser les standards de qualité et l’expérience client et d’améliorer les conditions de travail pour les mécaniciens à travers la province», peut-on lire sur le site Web de l’entreprise. C’est aujourd’hui mission accomplie.

Le cours sera aussi offert ailleurs qu’à Montréal: En Estrie, aux SAE Estrie – Secteur Sherbrooke dès le 14 novembre et Secteur Magog à une date à déterminer

Dans Lanaudière, au CFP Des Moulins dès le 16 janvier 2023

À l’École des métiers spécialisés de Laval dès le 17 janvier 2023

Au Carrefour Formation Mauricie dès maintenant

Au CFP Forgescom au Saguenay–Lac-Saint-Jean dès le 23 novembre

Pour celles et ceux qui voudraient se former, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour faire partie de la deuxième cohorte sur le site Inforoute FTP de Compétences Québec.