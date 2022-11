12 marchés de Noël féériques à Montréal

Cette année, joignez l’utile à l’agréable! Plongez-vous dans l’ambiance des Fêtes et partez à la rencontre des créateurs d’ici en visitant les différents marchés de Noël qui égayeront les quatre coins de l’île jusqu’à Noël. Après tout, rien de mieux qu’une séance de magasinage extérieur avec un bon verre de vin chaud à la main pour vivre la frénésie des Fêtes.

Pour les foodies

Photo : Gracieuseté Bodoum

Découvrez les produits éthiques et écoresponsables d’une cinquantaine d’artisans régionaux regroupés au marché Atwater. Une programmation gratuite spécialement conçue pour les familles, incluant ciné-traîneaux et le Royaume des lutins, est également proposée.

24 novembre au 18 décembre, au marché Atwater

Photo : Gracieuseté Bodoum

Les allées extérieures du marché public se transformeront en village d’artisans locaux pour vous faire découvrir la délicieuse nordicité de Montréal dans un décor enchanteur. Activités culturelles, festives et culinaires au menu.

26 novembre au 18 décembre, au marché Jean-Talon

Produits alimentaires, vêtements, produits de beauté et articles ménagers fabriqués sans exploitation animale seront mis de l’avant durant ce weekend festif à saveur végane.

10 et 11 décembre, à la Maison du développement durable (centre-ville)

Pour les familles

Traversez le parcours féérique aménagé sur la place des Festivals et découvrez les 30 chalets d’artisans, la programmation musicale et le spectacle signature Noël à Montréal, le tout avec un bon verre de vin chaud.

19 novembre au 31 décembre, au Quartier des spectacles

Photo tirée de la page Facebook de Marché artisanal Montréal

En plus des nombreux exposants sur place, ce marché promet des cadeaux à l’entrée, des maquillages pour enfants, une chorale de Noël, des gourmandises gratuites et des prix à gagner.

19 et 20 novembre, à l’église St-Ambroise (La Petite-Patrie)

Pour la bonne cause

Photo Gracieuseté Collectif Créatif

Découvrez une centaine de créateur.rice.s de tous les horizons tout en participant à la levée de fonds au profit de la fondation Le Phare, Enfants et Familles. Parce que la magie de Noël, c’est aussi d’aider ceux qui en ont le plus besoin!

26 et 27 novembre, et 3 et 4 décembre, au Locoshop Angus

Cette collaboration entre l’entreprise Signé Local et le Time Out Market Montréal promet d’être grandiose. Avec ses 140 marques locales représentées sur place et son partenariat avec la Fondation Rêves d’enfants, il s’agit d’une occasion en or d’acheter local et de redonner à sa communauté du même coup. Le tout dans un décor digne d’un paradis hivernal!

3 au 11 décembre, au Time Out Market

Pour les amoureux d’artisanat

Plus de 20 artisans se donneront rendez-vous à l’espace de coworking Pop-up Lab pour vous faire découvrir leur diversité culturelle et leur savoir-faire unique, dans une ambiance festive à souhait!

2 et 3 décembre, au Pop-up Lab

Sur place, vous trouverez une trentaine d’artisans offrant des produits fabriqués à la main, au Québec, avec au moins 75% de matériaux recyclés. Bref, c’est «LE» seul événement écoresponsable pour trouver vos cadeaux de Noël à Montréal!

2 au 4 décembre, à la Maison du développement durable

Retrouvez le meilleur d’ici lors de la 66e édition du Salon des métiers d’art du Québec (SMAQ). Les quelque 180 artisan.e.s professionnel.le.s vous feront découvrir l’étendue du talent local. Objets décoratifs, créations mode, accessoires de table, jouets, trouvailles gourmandes et joaillerie y seront notamment exposés. L’organisation promet d’ailleurs que cette édition sera festive, urbaine, mode et écoresponsable.

8 au 18 décembre, au Stade olympique

Pour les retardataires

À quelques jours du réveillon, faites vos achats de dernière minute au tout premier marché de Verdun, organisé par le Collectif Créatif MTL. Venez terminer votre magasinage dans l’auditorium nouvellement rénové.

17 et 18 décembre, à l’Auditorium de Verdun

Pour les «magasineux» en ligne

Ici, on oublie la neige féérique et le vin chaud. On magasine plutôt dans le confort de son foyer, au moment opportun! La plateforme comprend près de 100 artisans, entrepreneurs et créateurs québécois qui méritent d’être découverts et encouragés pour leur travail acharné à l’année. Vous pouvez ensuite choisir de faire livrer vos belles trouvailles chez vous, ou directement chez l’être cher!

En tout temps, sur le site ideecadeauquebec.com/marche-de-noel-virtuel