Vendredi fou: voici les articles les plus recherchés sur Google

Le Vendredi fou et le Cyberlundi approchent à grands pas et Google Canada a dévoilé les articles les plus recherchés au Québec en prévision de ces deux jours d’achats frénétiques. Voici donc ce qu’on risque de trouver sous le sapin des Québécois.es cette année.

Classique indécrottable, le fameux pyjama de Noël serait le vêtement le plus recherché au Québec selon Google Canada. Un autre de plus à ajouter dans votre commode, donc. Suivraient les vestes, les bas Nike, les manteaux North Face et, enfin, les bottes UGG Ultra Mini.

Du côté des jouets, ce sont aussi des marques indémodables qui sont à l’avant-plan. Ainsi, les LEGO Spike, la Playmobil Police, la poupée fashion Bratz, les peluches et la ferme Fisher-Price seraient les plus recherchés.

Ce n’est pas une découverte, le Vendredi fou et le Cyberlundi sont souvent des moments privilégiés par certain.e.s consommateur.trice.s pour acheter des produits électroniques. Selon Google Canada, la recherche numéro 1 des Québécois.es dans le domaine serait le cellulaire Pixel 7, un appareil fabriqué par… Google. Suivraient la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090, les routeurs mobiles portables MiFi, les écouteurs sans fil ainsi que les appareils photo.

Dans la catégorie des produits de beauté, le plus recherché sur le moteur de recherche serait le Dyson Airwrap, le sèche-cheveux de luxe qui a envahi TikTok et qui permet de donner une multitude de styles à vos cheveux. Le prix du coffret cadeau? 749,99 $, rien de moins!

Ensuite, on retrouve le masque pour les lèvres Laneige, la crème de soins pour la peau CeraVe, le mascara Essence et enfin, du shampooing clarifiant.

Enfin, pour ce qui est des appareils ménagers les plus recherchés, il y a le mélangeur, le micro-ondes, le congélateur vertical, l’aspirateur Dyson V15 et le déshumidificateur.

Avec de telles options, on peut penser que le Vendredi fou et le Cyberlundi ne sont pas uniquement des occasions pour acheter des cadeaux aux personnes qui nous sont chères. Honnêtement, aimeriez-vous vraiment recevoir un déshumidificateur comme présent à Noël?