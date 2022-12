Les meilleurs mèmes de 2022

L’année 2022, première de l’ère postmesures sanitaires d’urgence, fut remplie de moments qui ont marqué l’imaginaire des Québécois. Et qui dit moments marquants dit mèmes marquants! Petit récapitulatif des meilleurs mèmes sur l’actualité de 2022.

Le scandal international de janvier

L’année 2022 a débuté avec une saga aviatrice et alcoolisée que l’on n’oubliera pas de sitôt, celle des influenceurs qui sont restés pris au Mexique après avoir fait un party vape et vodka dans l’avion qui les ont transportés jusque là. Les vidéos où ces leaders culturels peuvent être vus faire fi des mesures sanitaires ont été si viraux que les autorités ont bloqué leur accès pour rentrer par voie aérienne afin d’éviter que la gaffe ne se reproduise. Ici, c’est un mème vidéo d’Arnaud Soly qui l’emporte.

Le convoi de février

S’étant terminé en février, le fameux convoi de la liberté qui a monopolisé Ottawa pour exprimer le mécontentement face aux mesures sanitaires a fait les manchettes de plusieurs pays à travers le monde. Le sujet était sur les lèvres de tous en février. C’est la page Facebook Fruiter qui aura fait le meilleur mème sur le sujet.

Fruiter

Le dégel de mars

Ce n’est peut-être pas la chute du mur de Berlin, mais c’est quand même la fin d’une ère que le Québec a vécue en mars. Eh oui, c’est à ce moment que les mesures d’urgence sanitaires ont été levées, notamment l’obligation du passeport vaccinal pour accéder à bon nombre de lieux publics. Après de longs mois de sevrages, ce nouvel accès immédiats à nos activités sociales préférées a demandé une légère réadaptation à certains. Sur le sujet, c’est la page desmemegais qui remporte la médaille.

Avril sans CH

En avril se terminait la pire saison du Canadien de Montréal depuis la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, la dernière fois que le tricolore terminait dernier dans la ligue, c’était lors de la saison 1939-1940. La page habs.nhl.memes gagne ici en illustrant la douleur que provoque l’obligation de se résigner si tôt à souhaiter la victoire d’un autre équipe, si l’on ne veut pas s’abstenir complètement d’écouter le hockey.

L’attente de mai

Ah, mai! le mois des bourgeons et des interminables files d’attente pour faire renouveler son passeport. Pendant tout le mois, chaque jour était éternel pour les campeurs de rue qui ont dû patienter plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour recevoir ce bout de papier leur permettant de sortir du pays. C’est à Narcity que revient le prix du meilleur mème sur ce sujet chaud.

Narcity

La drag de juin

On imagine que les gens s’ennuyaient en juin, parce que c’est une crise estivale colorée et littéraire qui a fait couler le plus d’encre dans les médias montréalais. On parle bel et bien de la saga initiée par Barbada, la célèbre Drag Queen, qui a soulevé la grogne de certains citoyens et chroniqueurs alors qu’elle devait aller lire des livres à des enfants à la bibliothèque de Dorval. Félicitations à lactumemes pour leur mème sur la paranoïa qui y a été associée!

Un juillet mitigé

Le pape François était en visite au Québec en juillet pour présenter ses excuses aux Premières Nations pour le tort qu’elles ont subi, notamment dans les pensionnats. Rappelons-nous que les excuses ont été faites au nom de certains membres de l’Église et non pas au nom de l’Église catholique en tant qu’institution, comme plusieurs Autochtones le revendiquaient. Lactumeme l’emporte, une deuxième fois de suite, avec un mème tiré du folklore québécois.

Août sans fierté

Ce qui a secoué la métropole en août, c’est l’annulation surprise du traditionnel Défilé de la Fierté. L’organisation de l’événement, où la communauté 2SLGBTQIA+ affirme habituellement haut et fort son identité dans les rues de Montréal, a fait l’annonce crève-cœur pas plus de quelques heures avant la tenue du défilé en raison d’un manque de personnel. Alors que tous les participants étaient probablement en train d’enfiler leurs plus beaux apparats, l’annulation de dernière minute a fait scandale. C’est desmemesgais qui remporte le trophée du meilleur mème à ce sujet.

Le succès de septembre

Le mois de septembre, c’est celui de la campagne des élections provinciales. S’il y a un mystère régnait quant au parti qui formerait l’opposition officielle, tous les sondages prévoyaient une victoire écrasante et historique de la Coalition Avenir Québec (CAQ) de François Legault. Lors de la soirée électorale, sa victoire s’est imposée seulement dix minutes après le début du décompte des votes. La page Facebook Analyses politiques complexes et nuancées a fait le mème qui illustre le mieux cette campagne mémorable en apposant le visage de M. Legault sur une capture d’écran d’une vidéo de François Lambert se vantant des grandes terres qu’il possède.

Analyses politiques complexes et nuancées

Une crise d’octobre

Une tragédie télévisuelle nationale marque le mois d’octobre 2022. L’histoire débute par des téléspectateurs choqués du fait que des candidats de l’émission Occupation Double auraient intimidé un autre candidat de l’émission. La grogne populaire s’est orientée contre la production d’OD, le peuple québécois jugeant que les images d’intimidation n’auraient pas dû être diffusées. Le scandale a évolué à un point tel que des commanditaires de l’émission se sont mis à l’abandonner, jusqu’à soulever un doute sur le futur de l’émission. On ne parle peut-être pas de la crise d’octobre numéro deux, mais presque. Félicitations à Fruiter qui soulève parfaitement l’indifférence perçue de la production d’OD quant aux images d’intimidation, jusqu’à ce qu’il soit un peu trop tard.

Le grand départ de novembre

Comme en mars, novembre marque la fin d’une ère. Cette fois-ci, c’est celle de la présence quotidienne dans nos téléviseurs de l’animateur matinal chouchou du Québec, Gino Chouinard, dont le départ a été annoncé à la fin du mois. Alors qu’il anime l’émission Salut Bonjour en direct chaque jour de la semaine à partir de 4h du matin depuis 20 ans, Gino est apprécié pour son dévouement et sa gentillesse constante. Bonne chance dans tes nouveaux projets, Gino! En attendant, Fruiter se propose, avec cet excellent mème, pour trouver quelqu’un qui remplira les grandes chaussures de Gino Chouinard. C’est le mème gagnant du mois de novembre.

Fruiter

Les incohérences de décembre

L’année montréalaise 2022 s’est conclue avec la quinzième conférence des parties (COP15). L’événement réunissant des diplomates de plusieurs pays chargés de trouver des solutions pour sauver la biodiversité s’est tenu dans un calme solennel… Sauf pour les dizaines de milliers d’étudiants en grèves et les manifestations dénonçant l’hypocrisie du Canada qui héberge la conférence tout en construisant des pipelines. Le meilleur mème revient encore une fois à lactumemes grâce à ce mème dénonçant certaines incohérences du gouvernement, et plus spécifiquement du ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault. C’est donc avec un tour du chapeau que lactumemes clos cette rétrospective mémétique de l’actualité de l’année 2022.