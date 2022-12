Pas de party du Nouvel An dans le Vieux-Port cette année

Alors que le 31 décembre 2022 aurait marqué le retour attendu des feux d’artifice et une belle occasion de se réunir dans le Vieux-Port pour faire la fête comme dans le temps, voilà qu’une triste nouvelle tombe ce matin: le traditionnel party du Nouvel An de Montréal en fêtes n’aura pas lieu cette année.

«Ce qui s’annonçait pour être une 10e édition historique sous le signe des rassemblements s’avère plutôt un casse-tête insolvable pour les organisateurs des festivités entourant le 31 décembre», indiquait Montréal en fêtes par voie de communiqué ce matin.

Si l’année dernière, c’est la recrudescence des cas de COVID-19 qui avait forcé l’annulation de l’événement qui rassemble d’habitude près de 200 000 personnes, cette année ce sont plutôt des enjeux économiques qui forcent les organisateurs à annuler les festivités.

«La gratuité a toujours été centrale à notre mission et aujourd’hui nous devons revoir entièrement notre modèle et notre financement si l’on veut que la gratuité de l’événement survive… J’espère que nous arriverons à convaincre nos partenaires de l’importance d’un soutien financier actualisé à la réalité d’aujourd’hui. […] L’inflation galopante, la pénurie de main-d’œuvre et le sous-financement public font en sorte que l’organisation de la 10e édition est impossible», a expliqué Dimitri Soudas, président du conseil d’administration de Montréal en fêtes.

À l’année prochaine?

Cette annulation ne constitue pas un adieu définitif, souligne toutefois l’organisme. Après avoir pris «une pause» cette année, Montréal en fêtes espère revenir l’an prochain avec un party du Nouvel An toujours aussi festif et accessible à tous.tes.

«Nous sommes confiants que nos partenaires privés et publics auront à cœur de soutenir la mission de l’événement afin que nous revenions plus fort, et toujours gratuitement, en 2023», mentionne Martin Durocher, cofondateur et vice-président du conseil d’administration.

Depuis 2017, avec ses spectacles et ses feux d’artifice qui marquent le début de la nouvelle année, le party du Nouvel An de Montréal en fêtes est le plus grand événement du genre au Canada.