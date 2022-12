5 marques locales et stylées pour des «hoodies» top confort

Les temps froids sont arrivés et vous cherchez des vêtements à la fois chauds, confortables et stylés? Voici cinq suggestions de hoodies faits ici, parfaits pour s’emmitoufler.

Le Cartel

Parfois sobres, parfois funky, les vêtements du collectif d’artistes montréalais Le Cartel sont tous sérigraphiés à Montréal et fabriqués en grande partie au Canada. Parmi leurs pièces qui sauront vous réchauffer, on aime tout particulièrement ce coton ouaté coloré, conçu par l’artiste visuelle et tatoueuse Epithumia Rose.

Gracieuseté, Le cartel clothing Gracieuseté, Le cartel clothing

Prix : 100 $ Lien vers l’article ici. Site web : https://lecartelclothing.com/

C’est beau

Si vous cherchez les parfaits basics qui se portent avec tout, la marque montréalaise C’est beau a ce qu’il vous faut! Ces hoodies unisexes, faits entièrement ici à partir de coton biologique et de polyester recyclé, sont offerts dans quatre coloris passe-partout – blanc, noir, gris et bleu marine – tout simplement indémodables.

Gracieuseté, C’est beau

Prix : 67,50 $ (présentement en rabais). Lien vers l’article ici. Site web : https://cestbeau.co/

MRKNTN

Le designer montréalais Markantoine a créé un chandail à capuchon idéal pour ajouter une dose de couleur à votre journée (et celle des autres). Le tissu est canadien et la pièce est personnalisée ici, à Montréal.

Gracieuseté , MRKNTN

Prix : 195 $ Lien vers l’article ici. Site web : https://mrkntn.com/

Balmoral

Créée à Montréal, la marque de prêt-à-porter Balmoral, qui conçoit des vêtements pour les sportifs et les sportives de ce monde, a imaginé le hoodie parfait pour l’après-course. Fait de coton à 100%, il est si confortable qu’on a envie de le traîner partout. Une version grise est également disponible.

Gracieuseté, Balmoral Sports

Prix : 130 $ Lien vers l’article ici. Site web : https://balmoralsports.com/

Louve

Envie de porter un peu de couleur pour égayer votre hiver? La marque locale Louve, qui œuvre pour une mode plus éthique et durable, vous propose sa veste à capuchon offerte en deux couleurs: marsala (ci-dessous) et sarcelle (bleu-vert).

Gracieuseté, Louve design

Prix : 88 $ Liens vers l’article ici. Site web : https://www.louvedesign.com/fr