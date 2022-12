Les surprenantes tendances voyages de 2023

Bye bye la «nouvelle normalité»! À en croire les prévisions de la compagnie de voyage Expédia, 2023 promet des voyages hors des sentiers battus. Voici les tendances inattendues qui devraient marquer l’année.

Les séries, source d’inspiration

Vous venez de terminer The White Lotus sur Crave et vous rêvez de vous envoler vers la Sicile en Italie où évoluaient les personnages? Vous n’êtes pas seul.e. Selon une enquête menée par Expedia, les séries télé vont être une importante source d’inspiration pour les voyageurs en 2023. Au Québec, 41 % des voyageur.euse.s ont envisagé de visiter une destination après l’avoir vue dans leur écran et 17 % sont même allés jusqu’à réserver un voyage pour cette raison.

Retour en force des voyages culturels

En 2023, la culture reprend du galon! Les villes culturelles et artistiques connaissent une hausse marquée de demande de la part de voyageur.euse.s en quête d’éblouissement devant le travail d’artistes dans différents festivals, concerts ou autres événements culturels. On se croise au Fringe Festival d’Édimbourg, au WorldPride à Sydney ou à la floraison des cerisiers à Tokyo?

Vive les hôtels 3 étoiles

Fini le gros luxe, les gens ont envie de voyager pour moins cher. Un tiers des personnes interrogées par Expédia sont prêtes à opter pour plusieurs séjours dans des hôtels plutôt qu’un séjour dans un hôtel luxueux une seule fois dans l’année. En 2023, 31 % des voyageurs québécois prévoient séjourner dans des hôtels ayant une à trois étoiles.

Le bien-être nouveau genre

Les vacances bien-être auront toujours la cote en 2023. Par contre, pour plusieurs, les retraites traditionnelles de méditation ou de golf sont devenues synonymes d’ennui. Les gens recherchent des expériences plus originales. Des hôtels partout dans le monde cherchent à conquérir ce marché en proposant des activités qui sortent de l’ordinaire comme la sylvothérapie (bain de forêt) ou la récolte de fruits.

Cuisiner en voyage

Des sorties dans les meilleurs restaurants ne sont plus nécessairement synonymes de voyage réussi. Les voyageurs ont envie de pouvoir cuisiner dans le confort de leur hébergement privé. C’est pour eux une activité plaisante en plus d’être économique. Pour ce faire, ils cherchent des hébergements avec des commodités comme des cuisines extérieures, des fours à pizza ou des friteuses à air chaud.

Des vacances de cowboys

Le mode de vie western revient à la mode. Les voyageurs cherchent à louer des ranchs ou des fermes spacieuses dans des endroits entourés de nature sauvage et accidentée, notamment dans les provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), mais aussi en Europe ou même en Océanie.

Nos trésors cachés d’ici

Enfin, pas besoin de parcourir des kilomètres pour être émerveillé et se détendre. Des destinations canadiennes et québécoises méconnues, mais possédant tout de même leur charme, sont convoitées par les voyageurs.

Au Canada, on mentionne Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard, Canmore en Alberta ou Winnipeg au Manitoba. Au Québec : Chelsea en Outaouais, Trois-Rivières en Mauricie, Joliette et Rawdon dans Lanaudière, Montmagny dans Chaudière-Appalaches, Granby en Estrie, et Drummondville dans le Centre-du-Québec.

Autre destination surprenante dans la province : Wendake, à quelques minutes de Québec, avec son confortable Hôtel-Musée Premières Nations. L’établissement subira d’ailleurs une cure de jouvence au printemps 2023. Verront le jour un nouveau décor élégant célébrant les traditions autochtones conçu par Camdi Design, une nouvelle aile ainsi que de nouvelles suites. Même le fameux restaurant La Traite (où les saveurs locales sont divinement mises en valeur) sera modernisé!

Photo : Gracieuseté Hôtel-Musée Premières Nations