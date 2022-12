Déco, mode et bien-être : les grosses tendances de 2023

Grunge, funky, futuriste… à quoi va ressembler l’année 2023? En se basant sur les recherches des internautes, Pinterest et Etsy nous ont fait part de leurs prédictions. Voici ce qui vous attend!

Pantone, mais pas que

Comme chaque année, c’est la couleur Pantone qui donne le ton. Et ce 31 décembre, quand sonneront les 12 coups de minuit, on pourra s’exclamer: «Viva Magenta!» Eh oui, c’est le nom de la couleur Pantone, ni tout à fait rouge, ni tout à fait rose, qui devrait égayer 2023.

Selon les prédictions d’Etsy, l’année sera plus contrastée. Pour la mode comme pour la déco, le site de vente en ligne qui met de l’avant les créateurs et créatrices voit déjà un engouement pour deux couleurs complémentaires: l’indigo et le jaune abeille.

De son côté, Pinterest prédit que le orange et toutes les couleurs qui s’en approchent (cuivre, terracotta, brique) seront à l’honneur, en particulier lors des mariages et des grands événements.

Mode 2.23

Surprise! (Ou pas.) L’engouement pour la mode des années 2000 n’est pas près de s’essouffler. D’après Pinterest, on s’inspire plus précisément des romcoms en ressortant du garde-robe les mini-jupes, les bustiers et les robes à bretelles spaghetti. Pour sa part Etsy annonce l’avènement de l’esthétique grunge à base de hoodies, de lunettes vintage, de pantalons cargo et de résille.

D’autres tendances devraient aussi connaître leur heure de gloire cette année. Pinterest pressent notamment qu’on verra au cours des prochains mois des franges, de la dentelle et de la tulle portées autant par les hommes que les femmes. On devrait aussi voir émerger des looks de rave et une tendance «cyber streetwear» assortis de coupes de cheveux futuristes et de franges courtes.

En parlant de mode capillaire, 2023 s’annonce bicolore! Tresses noir et bleu, cheveux blond et lanvance, rose et brun ou multicolores, on dit bye aux teintes uniformes.

Ça fond dans le décor

En 2023, on dit définitivement adieu aux lignes droites et aux formes géométriques dans nos foyers. On se laisse tenter par les courbes, les formes rondes, fondantes et texturées qui «s’inspirent du mouvement organique de la lave en fusion», note Etsy. On fait donc la part belle aux objets en verre, en céramique ou aux bougies sculptées et au marbre qui se décline désormais dans une multitude de coloris dont certains plus excentriques.

Dans un même temps, les objets vintage, chinés à droite à gauche font leur grand retour pour se mélanger à des intérieurs aux décors funky colorés et même carrément psychédéliques qui rappellent les années 1970.

Nouvelle ère pour le self-care

Prendre soin de soi en 2023, c’est avant tout chercher à gagner en mobilité et en souplesse, surtout pour les générations X et Y. Sur Pinterest on s’intéresse de plus en plus aux exercices d’étirement, au mouvement primitif et aux entraînements qui font travailler en douceur les articulations.

Pour cultiver le bien-être, on prend aussi soin de sa tête, au figuré – notamment grâce à l’art thérapie et au journaling – et au sens propre, avec des massages crâniens et des masques pour le cuir chevelu.

Aussi, si vous n’avez pas de baignoire où vous prélasser des heures dans l’eau chaude, 2023 a pensé à vous! La tendance est aux bombes de douche (oui ça existe) et aux routines qui font de la douche un rituel apaisant et ressourçant.

À boire et à manger

Côté bouffe, la tendance est aux «superaliments» marins, aka les algues! Nori, spiruline, wakamé, snacks aux algues, cette année l’algue sera partout! En parallèle (on est pas sûrs que ça se mélange bien), les fleurs se tailleront aussi une place dans nos assiettes.

Côté boisson, la mode est aux cocktails… et aux mocktails! Eh oui, le sans alcool a fait son chemin, si bien qu’on se donne désormais le choix de boire ou pas. Dans tous les cas, on explore, on teste des recettes et on décore nos verres avec des glaçons originaux.

Une année en mode éco

Écologie et économie seront les deux mots d’ordre cette année! D’une part, on cherche par tous les moins à réduire le gaspillage d’eau (avec des récupérateurs d’eau, des jardins adaptés au temps sec) et d’autre part, on «gamefie» ses finances et se lançant des défis pour économiser le plus possible et respecter son budget.