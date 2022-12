Chlorophylle habille les personnes sans-abris pour l’hiver

La marque saguenéenne Chlorophylle, spécialisée en produits haut de gamme pour la pratique d’activités de plein air, a mené encore une fois cette année une belle campagne de récupération de manteaux à offrir à des personnes sans-abris un peu partout dans la province. Grâce à l’initiative «Donnez bonheur et chaleur», 812 personnes recevront un manteau pour passer l’hiver au chaud.

Le concept de la campagne est simple: toute personne possédant un manteau qu’elle ne porte plus peut aller le déposer dans une boutique Chlorophylle, en échange d’un rabais de 75 $ pour s’en acheter un nouveau en magasin. À Montréal, c’est Dans la rue, un organisme au service des jeunes sans-abris, qui s’occupe de récupérer les manteaux accumulés et de les redistribuer.

Pour Claudie Laroche, instigatrice du projet et directrice marketing pour Chlorophylle, le but de l’initiative est avant tout de redonner au prochain. «Sur mon chemin, je croisais des personnes de la rue sans vêtement approprié pour les premiers matins sous zéro, raconte-t-elle par voie de communiqué. Je me demandais comment je pourrais faire ma part et aider, surtout en travaillant pour une compagnie réputée pour la chaleur de ses manteaux. C’est comme ça que l’idée d’un don de manteau à travers les boutiques m’est venue.»

Une initiative efficace

Les employés des boutiques Chlorophylle se disent étonnés de la qualité des manteaux recueillis et surtout de leur quantité. Lancée il y a quatre ans, cette initiative a permis de «redonner au suivant» plus de 2000 manteaux. Depuis deux ans, l’entreprise récolte également des dons en argent via son site web, qu’elle divise entre les organismes participants. Cette année, 598 $ seront redistribués grâce à ces dons.