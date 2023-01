Petit pénis et voiture sport: une étude fait le lien

Les clichés ont la vie dure, surtout lorsque ceux-ci semblent appuyés par la science. C’est dorénavant le cas pour l’idée reçue selon laquelle les hommes qui conduisent des voitures sport auraient un petit pénis.

En effet, une récente étude scientifique faite par le département de psychologie expérimentale du Collège universitaire de Londres en Angleterre avance que les hommes ayant l’impression d’avoir un petit pénis seraient plus attirés par les voitures de sport.

«Le lien entre conduire une voiture de sport rapide et avoir un petit pénis est un trope culturel répandu, discuté par les universitaires, des analystes freudiens aux théoriciens de l’évolution, peut-on lire dans l’étude disponible en preprint sur le site PsyArXiv depuis ce mercredi. Pour la première fois, nous montrons qu’elle est fondée sur une vérité psychologique.»

Cette étude est encore au stade de prépublication et elle n’a pas été évaluée par les pairs, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été passée en revue par des spécialistes du sujet vérifiant que la méthodologie employée et les résultats obtenus sont valides.

Une faible estime de soi

Au total, 200 hommes âgés de 18 à 74 ans ont été recrutés pour cette étude. Afin d’arriver à ces résultats, les chercheurs leur ont fait croire qu’ils avaient un pénis relativement petit ou grand en leur communiquant de fausses informations sur la taille moyenne du sexe des autres hommes.

Après les avoir interrogés sur leur intérêt pour différents produits de consommation, ils ont conclu que les voitures sport étaient plus désirables pour les participants qui croyaient avoir un pénis plus petit que la moyenne et qui auraient donc une faible estime de soi. Ce résultat serait encore plus marqué chez les hommes âgés de plus de 29 ans.

Pour les chercheurs impliqués dans cette étude, ces résultats soulèvent des questions intéressantes pour l’avenir de la recherche.

«La taille du pénis n’affecte-t-elle que l’intérêt pour les voitures sport ou a-t-elle également un impact sur d’autres articles très prisés?» se demandent-ils.

Si selon eux, la taille du pénis a un effet beaucoup plus fort sur l’estime de soi masculine que les autres facteurs utilisés dans le cadre dans cette expérience, les chercheurs s’interrogent si la manipulation d’autres critères – comme la perception des hommes de leur intelligence ou de leur richesse – aurait un effet similaire et si oui, sur quels produits.