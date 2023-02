Disque menstruel, une nouvelle révolution

Après la cup, les culottes menstruelles et les serviettes lavables, un petit nouveau est en train de se démarquer au rayon des produits d’hygiène menstruelle écolos: le disque menstruel. De quessé? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette coupe menstruelle 2.0.

Si on le compare souvent à sa cousine la cup, c’est parce que le disque est lui aussi un type de protection réutilisable en silicone médical qui se place à l’intérieur du vagin pour recueillir le sang des règles. Mais la comparaison s’arrête là puisqu’avec les 6 à 7 cm de diamètre que fait le disque, on se doute bien qu’il ne peut pas se placer tout à fait au même endroit…

Le fornix du vagin, vous connaissez?

Impossible de vous parler du disque menstruel sans d’abord vous présenter ce recoin méconnu de l’anatomie féminine. Il s’agit en fait de la partie supérieure du vagin, plus large, qui se situe juste sous le col de l’utérus. Alors que la coupe menstruelle se place dans le canal vaginal et y reste grâce à un effet de succion, le disque lui est fait pour être placé dans le fornix, où il reste confortablement positionné, retenu par l’os pubien (aka le pubis).

À ne pas confondre Si son design s’inspire du diaphragme (le «condom féminin»), le disque menstruel n’est pas un moyen de contraception!

Comment l’installer, comment l’enlever?

Avec son large diamètre, le disque pourrait sembler impossible à insérer, mais comme il est flexible, il suffit de le plier bord contre bord pour qu’il soit le plus fin possible, puis de le guider jusqu’en haut du vagin. Une fois qu’il a atteint le fornix – ça n’est pas si loin que ça, on vous rassure – il ne reste plus qu’à pousser le rebord du disque pour le caler derrière le pubis.

Une fois bien positionné, le disque peut rester là sans danger pendant plus de 10 heures (12 max) et il peut recueillir jusqu’à 70 ml de sang, soit l’équivalent d’environ 4 tampons.

Enfin, pour le retirer il suffit d’aller attraper le rebord du disque du bout du doigt et de tirer délicatement pour faire sortir le disque et le vider. Si on est expérimenté, on peut le retirer au-dessus des toilettes, mais le mieux pour éviter de se tacher est de procéder sous la douche.

Du sexe sans tache

L’autre avantage du disque, c’est qu’il permet d’avoir des relations sexuelles ou de se faire plaisir pendant les règles sans se soucier de salir les draps! Sexe oral, pénétration, masturbation, tout est possible puisque le sang est retenu par le disque et que celui-ci laisse libre le canal vaginal.

4 disques menstruels sont présentement disponibles au Canada: Nixit Nixit est le seul disque menstruel créé et vendu par une marque canadienne. Sensible à la quantité importante de déchets générée par les produits menstruels à usage unique, la créatrice de Nixit, Rachael Newton, a voulu proposer une coupe d’un nouveau genre, encore plus confortable. «Quand j’ai commencé à l’utiliser, j’ai aussi remarqué que ça me permettait de mieux comprendre mon flux et mon cycle, c’était vraiment empowering», dit-elle. Avec son disque rouge et son emballage ultra-coloré, la marque veut aussi déstigmatiser les règles. 54 $ – nixit.ca Flex Disc Si vous n’êtes pas sûr.e que le disque menstruel est fait pour vous, vous n’avez peut-être pas tout de suite envie d’investir dans un disque réutilisable. Ça tombe bien, Flex Disc – qui vend aussi des coupes menstruelles – propose une option jetable. «Changer ses habitudes demande toujours un temps d’adaptation, on suggère donc d’utiliser Flex Disc jetable pour se familiariser avec le concept», souligne Lauren Schulte Wang, la PDG de Flex, qui espère que le modèle réutilisable de la marque sera bientôt disponible au Canada. 19 $ pour une boîte de 12 disques – disponible en ligne Ziggy cup Même s’il s’identifie comme une cup, ce produit de la marque Intima s’utilise bel et bien comme un disque et se place donc dans le fornix du vagin. Le disque Ziggy se décline en deux tailles, A et B, la première étant plus adaptée aux personnes qui ont un col de l’utérus bas. À partir de 44 $ – disponible en ligne Disque Diva Surtout connue pour sa coupe, la marque Diva vient de lancer son tout premier modèle de disque! De forme ovale – pour l’empêcher de tourner pendant l’usage – et doté d’un rebord antifuite, le disque Diva est aussi le seul au Canada à disposer d’une tirette antidérapante pour un retrait encore plus facile. 35 $ – shopdiva.ca