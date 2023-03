La Cuvée 2023: un party dans une église près de chez vous

Après une pause de deux ans, La Cuvée réinvestira le Salon Richmond 1861, une ancienne église de Griffintown, du 30 mars au 1er avril. Métro s’est entretenu avec un des cofondateurs de ce rassemblement phare du monde brassicole québécois afin de dresser l’histoire de La Cuvée vous donner une idée de la programmation de cette édition.

Après le succès de l’Oktoberfest de Granby, duquel il est d’ailleurs toujours président, le cofondateur de La Cuvée Justin Archambault a voulu mettre sur pied un événement pour rassembler le monde de la microbrasserie dans un endroit qui sort de l’ordinaire, à Montréal.

«La Cuvée existe depuis neuf ans, raconte M. Archambault. À la base, l’événement se produisait sur le Plateau-Mont-Royal, dans le sous-sol de l’église Saint-Joseph. On trouvait vraiment incroyable d’être dans une église à boire des bières uniques et des produits alcoolisés exclusifs de partout au Québec. Mais après trois ans, on cherchait une plus grande salle parce que le sous-sol n’était plus assez grand pour le succès qu’on connaissait. C’est là qu’on a déménagé au Salon Richmond 1861, une église convertie en salle événementielle dans Griffintown.»

Photo de la dernière édition qui a eu lieu en 2020, dans l’église de Griffintown. Photo: Gracieuseté, La Cuvée

Mais il n’y a pas que les produits alcoolisés qui sont au menu de La Cuvée: depuis sa création, son équipe s’affaire à créer une ambiance festive où les thématiques rockabilly et rock’n’roll sont maîtres. L’édition 2023 ne fera pas exception, alors que des groupes de musique underground offriront des performances, avec en prime des spectacles burlesques vendredi et samedi soirs.

Imaginez boire des produits d’exception de partout au Québec en écoutant de la bonne musique et en regardant un show burlesque dans une église; c’est ça La Cuvée! Cet événement n’est pas pour un public mainstream; ça demeure un événement pour les connaisseurs de bières et d’alcools qui veulent aussi consommer de la culture québécoise dans une ambiance festive. Justin Archambault, cofondateur de La Cuvée

L’équipe de La Cuvée effectuera son lancement à la microbrasserie Mellön le 15 mars, soirée lors de laquelle elle fera le grand dévoilement des microbrasseries qui seront présentes cette année.

S’il ne pouvait confirmer quelles marques ou quels produits seraient à l’honneur, Justin Archambault a tout de même donner un indice: on y va avec la popularité et l’exclusivité…!

Au menu pour l’édition 2023 Chaque soirée de La Cuvée aura une thématique distincte, fidèle à sa mission de faire briller les producteurs québécois en réunissant en un même lieu une offre unique de microbrasseries et de spiritueux de qualité. Voici les thématiques pour chacune des soirées : Jeudi 30 mars – Ça Part Fort : en partenariat avec la Distillerie Wabasso, située à Trois-Rivières, la première soirée de La Cuvée sera axée sur les produits de distilleries de partout au Québec. Des dégustations signatures seront spécialement organisées pour l’occasion.

: en partenariat avec la Distillerie Wabasso, située à Trois-Rivières, la première soirée de La Cuvée sera axée sur les produits de distilleries de partout au Québec. Des dégustations signatures seront spécialement organisées pour l’occasion. Vendredi 31 mars – Découvertes : en partenariat avec Le Bièrologue, institution d’Hochelaga-Maisonneuve du milieu brassicole artisanal, la soirée du 31 mars sera dédiée aux nanobrasseries et microbrasseries qui gagnent à être connues.

: en partenariat avec Le Bièrologue, institution d’Hochelaga-Maisonneuve du milieu brassicole artisanal, la soirée du 31 mars sera dédiée aux nanobrasseries et microbrasseries qui gagnent à être connues. Samedi 1er avril – Release Bar: pour terminer l’édition 2023, La Cuvée invite le public à venir goûter à plus d’une dizaine de produits rares et offerts en exclusivité à Montréal. Les forfaits varient entre 15$ et 27$. L’admission de base est 15$.