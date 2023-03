Susan Hazel, Université d'Adelaide; Ana Goncalves Costa, Université d'Adelaide et Julia Henning, Université d'Adelaide - La Conversation

Pourquoi les chats et les chiens ont-ils des quarts d’heure de folie?

Est-ce que votre chat ou votre chien a soudainement un regain d’énergie et réalise des exploits athlétiques qui rendraient jaloux un médaillé olympique? Bienvenue dans le monde des quarts d’heure de folie.

Les quarts d’heure de folie sont des périodes intenses d’activités hautement énergétiques, où l’animal peut se mettre à courir, à tourner, à sauter ou à se rouler par terre. Le tout à toute vitesse.

On a proposé comme nom scientifique à ce phénomène « période d’activité frénétique aléatoire » (FRAP, pour « frenetic random activity periods »). Chez les lapins, on parle de binkies. Mais de nombreux propriétaires de chats et de chiens les appellent zoomies, en anglais, ou quarts d’heure de folie.

Alors pourquoi nos animaux ont-ils des quarts d’heure de folie? Faut-il s’en inquiéter?

D’où viennent les quarts d’heure de folie?

Repensez aux moments où votre chat ou votre chien s’offre son quart d’heure de folie.

Cela peut arriver après le bain, dans le parc à chiens, au milieu de la nuit et, bien sûr, souvent, on a aucune idée de la cause.

Le déclencheur peut être l’excitation ou une soudaine hausse de la stimulation.

Chez les chats, un déclencheur fréquent est le passage par le bac à litière. C’est ce qu’on appelle la « caca-phorie », une sensation d’euphorie après la défécation. Ce phénomène peut être dû au fait que le passage des selles stimule le nerf vague, ce qui entraîne des sentiments positifs et une baisse du rythme cardiaque et de la pression artérielle.

Le quart d’heure de folie peut être considéré comme un moment de jeu, car les deux comportements partagent de nombreuses caractéristiques. Ces moments seraient donc intrinsèquement agréables, ou, en d’autres termes, une vraie fête.

Si les quarts d’heure de folie font partie de la routine de jeu de votre animal, cela signifie qu’il est heureux et qu’il s’amuse.

Bien que nous ne sachions pas encore si ce phénomène est plus fréquent à certains moments de la journée, ou s’il se produit plus souvent chez certaines races que chez d’autres, nous considérons qu’il est généralement une indication d’un niveau élevé d’excitation et, probablement, d’une bonne humeur.

Les humains sont aussi des animaux et certaines personnes ont également ce qui pourrait s’apparenter à des quarts de folie.

Vous est-il arrivé d’éprouver soudain une excitation intense et d’avoir une énergie débordante ? Peut-être avez-vous ressenti le besoin de sauter, de vous trémousser ou de danser, avant que cette sensation ne s’estompe et que vous ne redeveniez comme avant.

Cela peut être causé par une multitude de choses – une situation emballante ou nouvelle, un pic d’énergie après une longue période de repos ou un changement de votre chimie interne. Vous avez peut-être vécu une poussée d’adrénaline causée par l’excitation, la surstimulation ou le stress.

Istock

Les quarts d’heure de folie sont-ils toujours un signe de bonheur?

Il ne faut pas oublier que les animaux sont des individus et que, tout comme nous, la raison pour laquelle ils se comportent comme ils le font est complexe et multiple.

Lorsque vous évaluez le comportement de votre animal, il est essentiel de tenir compte du contexte.

Il est beaucoup question en ligne des quarts d’heure de folie, mais il y a un manque de recherche scientifique sur leurs causes et leur fréquence, et il n’existe même pas de définition officielle du phénomène.

Demandez-vous : suis-je convié aux quarts d’heure de folie ?

Chez les chiens et les chats, les quarts d’heure de folie peuvent inclure une invitation à se joindre à eux – chez les chiens, il s’agit le plus souvent d’une position de révérence, où le chien semble s’incliner devant un autre dans le but d’indiquer qu’il a envie de jouer, suivie d’une pause que l’on observe souvent dans le jeu dyadique (jeu entre deux individus ou plus).

Chez les chats, l’invitation peut consister à interagir physiquement avec vous ou à se rouler sur le sol à plusieurs reprises. Si c’est le cas, votre animal est probablement excité et souhaite jouer avec vous.

Que faire quand mon animal devient fou?

À moins qu’il n’y ait un élément de danger immédiat (par exemple, si cela se produit sur ou près d’une route), il n’y a aucune raison d’empêcher votre chat ou votre chien de s’éclater.

Les chats et les chiens sont des as de l’évitement des obstacles, même à grande vitesse. Si vous avez la chance de recevoir une invitation pour participer à la frénésie, n’hésitez pas à vous joindre au jeu.

Le fait de partager des activités telles que le jeu avec votre chien ou votre chat peut comporter de nombreux bienfaits pour la relation humain-animal. C’est aussi très amusant pour vous !

Quand doit-on s’inquiéter?

Les quarts d’heure de folie font partie intégrante de la vie d’un chien ou d’un chat et sont tout à fait normaux (et amusants).

Parfois, cependant, cela peut être un symptôme de stress ou d’un problème de santé.

Comme toujours, c’est le contexte qui compte. Vous devez consulter votre vétérinaire si votre chien ou votre chat manifeste le comportement en question pendant de longues périodes (en particulier, s’il tourne en rond ou si le comportement survient en période de confinement). Il peut s’agir de signes d’un trouble du comportement répétitif.

Si vous avez du mal à dévier ou à faire cesser ce comportement, ou s’il entraîne des blessures, parlez-en à un vétérinaire.

Même si vous n’avez pas envie de participer à la frénésie, prenez le temps de vous arrêter et de regarder votre chien ou votre chat s’amuser.

Il nous arrive tous d’avoir besoin d’un moment de folie…

Par Susan Hazel, professeure associée de la School of Animal and Veterinary Science, University of Adelaide; Ana Goncalves Costa, candidate au doctorat, University of Adelaide et Julia Henning, candidate au doctorat, University of Adelaide

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.