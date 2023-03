Ouvrir son couple : 3 bonnes et 3 mauvaises raisons

Envie de renouveau dans le couple? Besoin de dépoussiérer un peu la routine amoureuse et sexuelle? Il peut être tentant d’ouvrir sa relation, question de voir ce que ça donne. Mais, minute papillon! Ce n’est pas une petite étape et, surtout, ça s’organise. Petit guide des bonnes et mauvaises raisons de s’aventurer dans la non-monogamie éthique.

Non-mono quoi?

Couple ouvert, swingers, échangisme, polyamour; ces diverses configurations amoureuses, affectives et/ou sexuelles font partie de la non-monogamie. En somme, on sort de la monogamie – le modèle du couple à deux – afin d’explorer divers arrangements consensuels qui correspondent mieux à nos besoins. Par exemple? Être en couple à trois (un trouple) ou, encore, ouvrir son couple pour aller vers d’autres partenaires. Il y a plein de variantes possibles.



On parle de non-monogamie « éthique », parce que cela se fait aux vues et aux sues de toutes les personnes impliquées, dans la transparence et l’honnêteté.



Ça peut sembler tentant de l’extérieur, mais franchir le pas vers la non-monogamie demande quand même un minimum de réflexion. Et, surtout, de bien comprendre les raisons qui vous motivent. Ultimement, la meilleure personne pour savoir si la non-monogamie vous convient, c’est vous. Mais, pour éviter les mauvaises surprises, voici quelques éléments à considérer pour faire vos premiers pas dans cet univers.

✅ « On veut vivre ça ensemble »

Avez-vous une envie mutuelle d’ouvrir vos horizons? Génial! De prime abord, le couple n’est pas toujours sur la même longueur d’onde de ce côté. Cela part souvent de la curiosité de l’un.e ou de l’autre et pas nécessairement des deux. Et c’est correct.

Une fois que cela a été discuté, qu’on a vu ce qui peut convenir à chacun.e et, surtout, qu’on a pris le temps de mieux comprendre les besoins formulés et les limites de chaque partenaire, ça peut devenir un désir commun qui peut être vraiment chouette à explorer ensemble.

✅ « J’aimerais découvrir de nouvelles facettes de ma sexualité/ma personnalité amoureuse »

Même si on adore son ou sa partenaire, cette personne ne peut probablement pas combler tous nos besoins. Il se peut qu’on veuille explorer d’autres aspects de sa vie romantique/affective/sexuelle. Et même, d’avoir envie de découvrir d’autres facettes de son identité de genre, par exemple.

Ouvrir le couple est une façon de se redécouvrir soi-même, mais également de voir son.sa partenaire sous un autre jour. Ça peut changer la dynamique et permettre de vivre des expériences qui renouvellent la relation, voire même la passion!

✅ « On s’aime, mais on a besoin de renouveau »

Vous avez confiance en votre union; elle est solide. Par contre, vous avez le sentiment d’avoir fait le tour du proprio. Bref, l’exploration de la non-monogamie vous interpelle, question de brasser un peu les dés. Pourquoi pas? L’amour peut prendre toutes sortes de formes.

Parmi celles-ci, il y a la compersion; le fait de ressentir une joie réelle de voir l’autre avoir du plaisir. Pas nécessairement facile à atteindre (on va se le dire!), ça reste une belle façon de faire évoluer la relation vers une appréciation profonde du bonheur de l’un.e et de l’autre.

❌ « Notre couple va mal, on pense que ça pourra le sauver »

La non-monogamie demande beaucoup, que dis-je, ÉNORMÉMENT! de communication. Si le couple bat de l’aile, que les échanges sont difficiles et que les conflits jalonnent son quotidien, cela risque de souligner à plus grands traits encore les problèmes déjà rencontrés. C’est un peu comme dire : y’a le feu dans la maison, alors allons chez le voisin le temps que ça passe.

Mieux vaut adresser les problématiques, voir comment cela peut s’améliorer et, si jamais l’envie y est toujours, d’évaluer comment le fait d’ouvrir la relation pourra contribuer au bien-être du couple.

❌ « Je veux faire plaisir à mon.ma partenaire qui en a envie (mais moi, pas tant) »

J’ai vu plusieurs cas de figure où une personne veut faire plaisir à son ou sa partenaire qui a manifesté une envie d’explorer l’ouverture du couple. Comme un cadeau de fête. Et il n’y aucun mal à cela.

La seule chose, c’est que les gens ne voient souvent pas toutes les implications qui se trouvent derrière. Est-ce une fois pour le fun et on en reparle plus? Une ouverture à d’autres possibilités? Est-ce qu’on le fait ensemble ou chacun.e de son bord? Avec qui? Des inconnu.e.s ou des gens de l’entourage? Et comment la personne qui en a moins envie va se sentir? L’expérience est-elle réellement faite dans le consentement mutuel? La question doit se poser.

❌ « Notre vie sexuelle est insatisfaisante »

Le danger avec cela, c’est que voir ailleurs ne règlera probablement pas les enjeux relationnels. Ça ne permet pas vraiment de se questionner sur ce qui est problématique et sur les changements à apporter pour trouver une satisfaction sexuelle au sein de la relation. En fait, ça va plutôt les mettre de côté. Et, comme il n’y a rien de réglé, ça peut facilement revenir dans le décor.

Finalement, vous êtes l’expert.e de votre relation. La raison qui vous pousse à ouvrir le couple sera certainement la bonne pour vous. Cela dit, gardons en tête que la non-monogamie, ça s’improvise plus ou moins. Car, pour s’assurer que ça mène à une expérience enrichissante, respectueuse et exempte d’insécurités et de souffrances, il est préférable de mettre cartes sur table, installer une bonne communication et clarifier ses intentions avant tout. Il faut aussi demeurer ouvert.e à plein de possibilités : (re)tomber en amour, découvrir des plaisirs inédits, connaître de tous nouveaux aspects de sa personne, remettre en question ses valeurs et ses besoins….

Le reste? Have fun!