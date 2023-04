Toilette bouchée: quoi faire avant d’appeler le plombier

Votre toilette est bouchée? Internet ou votre entourage vous proposera toutes sortes de solutions, mais Métro s’est adressé directement à un plombier pour connaître ses vraies astuces de pro.

Si par malchance vous faites face à un bol bouché, la première chose à faire, nous indique Frederick Lamoureux de chez Plomberie JL, est d’utiliser un bon vieux siphon standard. «Beaucoup de gens en ont un chez eux, sinon ça se trouve dans n’importe quelle quincaillerie.» Le principe est simple: on le met dans le fond de la toilette et on appuie pour créer un effet ventouse jusqu’à ce qu’elle se débouche.

Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups… «Si ça fait deux minutes que tu pompes sans arrêt en vain, ça veut dire que la toilette est bloquée plus loin et que tu n’y arriveras pas avec un simple siphon», prévient l’expert.

Une location bien rentabilisée

La solution suivante si le siphon ne fonctionne pas est d’utiliser un fichoir à toilette manuel. Cet outil est disponible dans n’importe quel magasin louant des outils (LOU-TEC, Simplex, Home Depot, etc.) au coût d’environ 16 $ pour une journée. Il s’agit d’un long boyau en métal avec une manivelle au bout. Pour déboucher les canalisations, on insère l’embout du fichoir dans la toilette et on le pousse en tournant la manivelle. Le boyau va faire son chemin dans la toilette pour pousser ou percer ce qui bloque. Le plombier estime que 80% du temps, ça fonctionne.

«Ça vaut la peine d’essayer le fichoir puisque sa location ne coûte pas très cher et il fait la même chose que ferait un plombier qui, lui, facture ̶ en tout cas chez nous ̶ 100 $ de l’heure plus un frais fixe de 80 $, pour un total de 180 $ juste pour la première heure. »

Petit ou gros problème?

Un bon truc pour savoir si ces outils vont fonctionner est de regarder si le blocage affecte seulement la toilette ou s’il est plus généralisé, affectant le bain, le lavabo, etc., explique le plombier.

Si c’est la toilette uniquement qui est bouchée, ça veut dire que le blocage n’est pas loin. Le siphon ou le fichoir devraient donc suffire.

En revanche, si plusieurs appareils sont bouchés en même temps, c’est que le blocage est plus loin dans les tuyaux. Le déblocage va nécessiter un fichoir mécanique électrique et donc l’intervention d’un spécialiste.

Comment éviter les blocages

Deux causes expliquent généralement les blocages récurrents. Il peut y avoir un problème de conception de la tuyauterie, explique Frederick Lamoureux. Dans ce cas-là, elle serait à refaire.

Ce peut aussi être un problème d’utilisation. Le plombier insiste : «Une toilette n’est pas une poubelle!» On doit y déposer uniquement nos besoins et le papier toilette qui est conçu pour se désagréger dans l’eau. Les wipes, les serviettes hygiéniques, les essuie-tout, le papier brun, les tampons, les cotons-tiges, même les mouchoirs n’y ont pas leur place.